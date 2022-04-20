Son Dakika: Savcılıktan Ekrem İmamoğlu'na hapis talebi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.



İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



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