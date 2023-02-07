Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 2. gün, son durumu Fuat Oktay açıkladı: 3 bin 419 can kaybı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:41

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:32

Kahramanmaraş depreminde son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Kahramanmaraş'ta 04.17 ve 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremde can kaybının 3 bin 419’a, yaralı sayısının ise 20 bin 534'e yükseldiğini açıkladı.

Enkazdan çıkarılanların sayısının 8 bini geçtiğini belirten Oktay, yıkılan bina sayısı 5 bin 775 olduğunu ve 312 artçı depremin meydana geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi" dedi.

Oktay; Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Toplamda 3 bin 419 kaybımız var. Teyit edildi. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775.

Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.

Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları oldukça başarılı şekilde yürütüldü.

Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür.

Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sahada ciddi yol alındı. Sahaya sevk edilen 500'ü geçti. 6 A400m, 6 C130, 19 CN235, 4 KC135 tanker uçakları ve 26 helikopter sahada. Yoğun şekilde Adana Havalimanı lojistik üs haline geldi.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu iç başta olmak üzere hava araçlarını sevk ediyoruz.

14 ülkeden 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. 70 ülke talepte bulundu. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasındalar.

Hastanelerimizdeki hasar boyutunda bir değişme yok. Dışarıdan ve içeriden gelen sahra hastaneleri mevcut. Hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz.

SON DURUMU AÇIKLADI

Kahramanmaraş 530 kayıp, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kayıp ve 2 bin 766 yaralı. Osmaniye 293 kayıp, bin 312 yaralı. Adıyaman 720 kayıp, 400 yaralı. Diyarbakır 92 kayıp, 770 yaralı. Şanlıurfa 95 kayıp, bin 791 yaralı. Gaziantep 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralı. Adana 146 kayıp, 2 bin 611 yaralı. Malatya 166 kayıp, 3 bin 298 yaralı. Elazığ'da 2 kayıp ve 376 yaralımız söz konusu.

3 İLDE ARAÇ GİRİŞİ DURDURULDU

Yollarla ilgili Hatay - Reyhanlı yolunda alternatif yol kullanılmakta. Antep-Nurdağı yolu özellikle görevli araçları için açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece kritik. Bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. İşi olmayan vatandaşların bu bölgelere girmemesini rica ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerde, Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız. Diğer illerde de gerek olduğunda aynı tedbir uygulanacak.

Bugün Reyhanlı'ya elektrik veriyor olacağız. Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da halihazırda veriliyor ama enkazın olduğu yerlerde kontrollü olarak. Osmaniye'de merkez, Bahçe ve Kadirli'de elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş merkeze kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen, Pazarcık'a henüz verilmiyor.

Doğalgazla ilgili 6 noktada ana hatta sorun olduğunu ifade etmiştim. Bunlarla ilgili çalışmaların tamamlanması için gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başladı. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesiyle ilgili ekipler çalışmaya fiilen başladı.

(Tahliye çalışmalarına ilişkin) Bu çalışmayı organize etmiş durumdayız. Valilerimiz bununla ilgili talimatlandırıldı. Vatandaşların gidecekleri yerde her türlü ihtiyaçları hazırlandı. Antalya olsun Mersin olsun, otellerden bize ayrılan yerler de var. Orada herhangi bir sorun yok.

Sahada fiilen bakanlarımız işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydasından çok zarar görmeye başlarız. TSK personeli zaten kullanılmakta. Orada bir sınır söz konusu değil."