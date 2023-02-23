Son Dakika... İki yıldır açıklamıyordu: TÜİK 2020 ve 2021 yılı ölüm istatistiklerini duyurdu

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:06

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 10:22

Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 olmuştu. Koronavirüs pandemisinin başladığı 2019 yılı aralık ayından sonra ilk kez ölüm istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki yıl sonra açıkladığı ölüm istatistiklerine göre; 2020 yılında 507 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2019 yılında 435 bin 941 iken 2020 yılında yüzde 16,5 artarak 507 bin 938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

2021 YILI DA BELLİ OLDU

Ölüm sayısı 2021 yılında 565 bin 594 oldu. Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında yüzde 11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında yüzde 56'sını erkekler, yüzde 44'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

PANDEMİDE ÖLÜM: 101 BİN 492

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs pandemisinde 101 bin 492 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, Covid-19’un en fazla can aldığı dönemlere ilişkin, uzmanların ve kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen ölüm verilerini iki yıldır açıklamıyordu. 2021 ve 2022 yılında TÜİK istatistikleri açıklamayı ertelemişti.