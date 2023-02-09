Son Dakika... Türkiye genelinde okul tatil süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:19
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitime verilen aranın tüm Türkiye’de uzatıldığını açıkladı.

Alınan karara göre okullar 20 Şubat 2023 tarihine kadar kapalı kalacak.


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