Son Dakika... Tuzla'da gemi devrildi: Can kaybı var!

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla'daki tersaneler bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.