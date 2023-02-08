Son Dakika: Twitter'da erişim sorunu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:18

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:16

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda yurttaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Öte yandan platformdan, erişim sıkıntısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İnternet kesintileri ve site engellemelerini dünya genelinde gerçek zamanlı takip edip raporlayan NetBlocks adlı oluşum, Türkiye'de internetin kısıtlandığını belgeleyen bir paylaşım yaptı.

NetBlocks'a göre; büyük internet sağlayıcılara filtre uygulandı. Net-Blocks metriklerine göre; büyük internet sağlayıcıları olan TTNET ve Turkcell'e uygulanan SNI filtresi üzerinden Twitter'a kısıtlama getirildi.

?? Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



?? Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2 — NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023

"SARAY İKTİDARI İLETİŞİMİ KESTİ"

Sosyal medyadaki erişim sıkıntısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz."

Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023