Son Dakika: Twitter'da erişim sorunu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda yurttaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Öte yandan platformdan, erişim sıkıntısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İnternet kesintileri ve site engellemelerini dünya genelinde gerçek zamanlı takip edip raporlayan NetBlocks adlı oluşum, Türkiye'de internetin kısıtlandığını belgeleyen bir paylaşım yaptı.

NetBlocks'a göre; büyük internet sağlayıcılara filtre uygulandı. Net-Blocks metriklerine göre; büyük internet sağlayıcıları olan TTNET ve Turkcell'e uygulanan SNI filtresi üzerinden Twitter'a kısıtlama getirildi.

?? Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



