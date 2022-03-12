Son Dakika... Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
Unkapanı Köprüsü olarak bilinen Atatürk Köprüsü'nün bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle 1 saat trafiğe kapatıldı. Yetkililerin incelemelerinin ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.
1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı.
Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.
Köprü, bir saat araç trafiğine kapatıldı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
İETT'DEN AÇIKLAMA
Köprü trafiğe kapatılırken İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), "Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir" açıklamasını yaptı.
#iett79t— İETT Destek (@iettdestek) March 12, 2022
Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir.
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