Son Dakika... Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı

12 Mart 2022 Cumartesi, 13:56

1940 yılında açılıp Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan, halk arasında Unkapanı Köprüsü olarak da bilinen Atatürk Köprüsü, bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı.

Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Köprü, bir saat araç trafiğine kapatıldı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

Köprü trafiğe kapatılırken İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), "Unkapanı Köprüsü çalışma nedeniyle kapalıdır. Araçlarımız Aksaray Durağı'ndan ring olarak seferlerine devam edecektir" açıklamasını yaptı.