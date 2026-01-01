Son Dakika... Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör saldırısı: 25 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Yalova'da İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kent genelinde eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.