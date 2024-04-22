Son depremler! 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Nisan Pazartesi2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:30
Son depremler! 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 22 Nisan Pazartesi2024 Cuma günü meydana gelen depremler...

22 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

 09:08:14   -.-  2.8  -.-   KUZALAN-TURHAL (TOKAT)                          

 08:17:24   -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                      

 08:11:17  -.-  2.0  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                      

 08:08:15  -.-  1.4  -.-   YESILOVA-(HATAY)                                

 07:45:03   -.-  1.6  -.-   GEMLIK (BURSA)                                  

 07:23:56   -.-  2.1  -.-   BAHCEKAPI-(ELAZIG)                              

 07:11:47  -.-  1.2  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                             

 07:04:37   -.-  3.0  2.9   ZAFER-BUCA (IZMIR)                              

 07:01:48   -.-  1.4  -.-   AVSAR-(AMASYA)                                  

 06:49:14   -.-  1.3  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

 06:38:52  -.-  2.1  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                           

 06:06:24   -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

 05:37:55   -.-  1.5  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                     

 05:35:44   -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

 05:34:16   -.-  2.3  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

 05:27:07   -.-  1.6  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                          

 04:57:31   -.-  1.7  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

 04:47:31   -.-  1.8  -.-   BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)                       

 04:45:59   -.-  1.5  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                    

 03:57:19     -.-  3.4  3.1   GEMLIK (BURSA)                                  

 03:51:20   -.-  3.2  3.1   ULUKOY-(MALATYA)                                

 03:43:35   -.-  1.7  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                   

 03:28:59   -.-  2.0  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

 03:14:48  -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                         

 03:03:07  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                         

 02:52:35  -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                          

 02:11:14   -.-  2.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                        

 01:42:25  -.-  1.8  -.-   KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

 01:08:52     -.-  1.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                    

 00:27:42  -.-  1.5  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

 00:24:30   -.-  1.8  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             

 00:17:56  -.-  1.2  -.-   MESELI-GERMENCIK (AYDIN)   


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