Son depremler! 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Nisan Pazartesi2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 22 Nisan Pazartesi2024 Cuma günü meydana gelen depremler...
22 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:08:14 -.- 2.8 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT)
08:17:24 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
08:11:17 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)
08:08:15 -.- 1.4 -.- YESILOVA-(HATAY)
07:45:03 -.- 1.6 -.- GEMLIK (BURSA)
07:23:56 -.- 2.1 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG)
07:11:47 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)
07:04:37 -.- 3.0 2.9 ZAFER-BUCA (IZMIR)
07:01:48 -.- 1.4 -.- AVSAR-(AMASYA)
06:49:14 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
06:38:52 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
06:06:24 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:37:55 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
05:35:44 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:34:16 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:27:07 -.- 1.6 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)
04:57:31 -.- 1.7 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
04:47:31 -.- 1.8 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)
04:45:59 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
03:57:19 -.- 3.4 3.1 GEMLIK (BURSA)
03:51:20 -.- 3.2 3.1 ULUKOY-(MALATYA)
03:43:35 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
03:28:59 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)
03:14:48 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
03:03:07 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:52:35 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
02:11:14 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:42:25 -.- 1.8 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:08:52 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
00:27:42 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:24:30 -.- 1.8 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
00:17:56 -.- 1.2 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)
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