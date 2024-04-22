Son depremler! 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:30

Son dakika deprem bilgileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD, Kandilli son deprem bilgileri yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 22 Nisan Pazartesi2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 22 Nisan Pazartesi2024 Cuma günü meydana gelen depremler...

22 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:08:14 -.- 2.8 -.- KUZALAN-TURHAL (TOKAT)

08:17:24 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

08:11:17 -.- 2.0 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)

08:08:15 -.- 1.4 -.- YESILOVA-(HATAY)

07:45:03 -.- 1.6 -.- GEMLIK (BURSA)

07:23:56 -.- 2.1 -.- BAHCEKAPI-(ELAZIG)

07:11:47 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)

07:04:37 -.- 3.0 2.9 ZAFER-BUCA (IZMIR)

07:01:48 -.- 1.4 -.- AVSAR-(AMASYA)

06:49:14 -.- 1.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

06:38:52 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

06:06:24 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:37:55 -.- 1.5 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

05:35:44 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:34:16 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:27:07 -.- 1.6 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)

04:57:31 -.- 1.7 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

04:47:31 -.- 1.8 -.- BUYUKKUMLA-GEMLIK (BURSA)

04:45:59 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)

03:57:19 -.- 3.4 3.1 GEMLIK (BURSA)

03:51:20 -.- 3.2 3.1 ULUKOY-(MALATYA)

03:43:35 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

03:28:59 -.- 2.0 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

03:14:48 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

03:03:07 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

02:52:35 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

02:11:14 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

01:42:25 -.- 1.8 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:08:52 -.- 1.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

00:27:42 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:24:30 -.- 1.8 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

00:17:56 -.- 1.2 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)