Soyer: Cumhuriyet tarihinin en büyük opera binasını şehrimize kazandırıyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyet tarihinin en büyük opera binasını şehrimize kazandırıyoruz. İzmir Opera Binası, 2023 yılında kültür- sanat üretimi için dünyanın en yüksek standartlarında sahne açan bir yapı olacak” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mavişehir’de yapımını sürdüren İzmir Opera Binası hakkın yeni bilgiler verdi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhuriyet tarihinin en büyük opera binasını şehrimize kazandırıyoruz. İzmir Opera Binası, 2023 yılında kültür- sanat üretimi için dünyanın en yüksek standartlarında sahne açan bir yapı olacak.”
İzmir Opera Binası’nın inşaatının görüntülerinin yer aldığı videoda görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanı Murat Yenigül, “Zemin özellikleri bakımından son derece zor bir bölgede çalışmalara başladık. Yaklaşık bir buçuk sene içerisinde zemih ıslah çalışmalarını tamamladık” dedi.
Videoda İzmir Opera Binası’nın 429 milyon TL’ye mal olması planlandığı aktarılırken, binanın 74 bin metrekare kapalı alan ve 9 bloktan oluştuğu bilgisine yer verildi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük opera binasını şehrimize kazandırıyoruz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 20, 2022
İzmir Opera Binası, 2023 yılında kültür- sanat üretimi için dünyanın en yüksek standartlarında sahne açan bir yapı olacak. pic.twitter.com/Ofpc3hs4tm
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