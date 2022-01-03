Soyer duyurdu: İzmir için 365 günde 3,6 milyar liralık yatırım

03 Ocak 2022 Pazartesi, 13:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir yılda kente yaptıkları yatırımları anlatan bir video yayınladı. Tunç Soyer kişisel hesabından paylaştığı videonun altına “365 gün, 3.6 milyar liralık yatırım. İzmir için” notu düştü.

Yatırımlar şöyle sıralandı:

Narlıdere Metrosu’nun tünel kazıları tamamlandı ve hattın istasyonlarının yapımı başladı.

Buca Metrosu’Nun ihalesi tamamlandı.

Buca-Otogar viyadüğünün yüzde 96’si tamamlandı.

362 milyon maliyetle 485 km yol yenilendi.

364 yeni otobüsle İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına 1,2 milyar TL’lik yatırım yapıldı.

İzmirli çiftçi ve küçük üreticileri tek çatı altında toplayan BAYSAN’In süt işleme tesisine 10 milyon TL yatırım yapıldı.

İhtiyaç sahibi 300 bin haneye 2 milyon kez yardımda bulunuldu.

Temiz İzmir Körfezi için çalışmalar sürdü. Plajlara mavi bayraklar alındı.

Ödemiş ve Bergama’da 446 milyon TL’ye çevreci katı atık tesisi kuruldu ve elektrik ile gübre üretimi başladı.

Sadece bir yılda İzmir’e 3.6 milyar liralık yatırım yapıldı.

İşte o video: