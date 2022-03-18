Soyer: Ekonomik krizde bu performans gurur verici
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzde 88’i tamamlanan Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Soyer, “Bu ekonomik krizde, bütün dünyayı sarsan bir savaşın içindeyken, bir metro inşaatında sona yaklaşmak hepimizi gururlandırıyor” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında hizmete açılacak Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattı’ndaki son aşama çalışmalarını inceledi. Şehitlik İstasyonu’ndaki şantiye alanına inen Başkan Soyer, “Büyük bir heyecanla sona doğru yaklaşıyoruz. 2023’ün ilk üç ayında deneme seferlerini başlatmayı hedefliyoruz. 2023’ün sonuna gelmeden de hattın tamamını açmayı planlıyoruz. Bu ekonomik krizde, bütün dünyayı sarsan bir savaşın içindeyken, tarihini geciktirmeden sona yaklaşan bir metro inşaatı hepimizi gururlandırıyor” dedi.
HER İSTASYON SANAT GALERİSİ OLACAK
Kaba inşaatı tamamlanan Şehitlik İstasyonu’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Soyer, tünel ve istasyon girişini, yürüyen merdiven alanlarını inceledi. Soyer, şantiyede gece gündüz demeden çalışan emekçilere de teşekkür etti. Narlıdere Metrosu’nda yürütülen çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Başkan Soyer, “Narlıdere Metrosu’nda sona geldik. Ray döşenmesi yüzde 60’ların üzerine çıktı. İstasyonların yarıdan fazlası tamamlandı. Artık ince işlerle uğraşılıyor. Betonlar atıldı, yürüyen merdivenlerin siparişi verildi” dedi.
Narlıdere Metrosu’nun sadece ulaşım kolaylığı sağlamakla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, aynı zamanda İzmirlinin yaşam kalitesini yükselten bir yatırım. Temiz enerji kullanacağız. İşletme maliyeti çok düşük olduğu için İzmirliye rahat nefes aldıracak. Ayrıca her bir istasyonu sanat galerisi olarak planlıyoruz.”
BORNOVA'DAN NARLIDERE'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM
Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yüzde 88’i tamamlandı. 14 bin 183 metrelik demiryolu inşaatının yüzde 60’ına denk gelen 7 bin 800 metresi, istasyonların kazı ve destekleme işlerinin yüzde 100'ü ve istasyon yapılarının betonarme imalatlarının yüzde 70'i bitti. Yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğundaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arası hatta 7 adet istasyon yer alacak. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek.
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