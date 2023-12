Soyer: Ekonomik krizin umutlarımızın üzerine çökmesine izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:29

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:30

İZFAŞ, düzenlenen fuar ve organizasyonlar hakkında bugün Fuarizmir'de tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin yanı sıra çok sayıda fuar firması yetkilileri katıldı.

“2023 YILINDA 31 ULUSLARARASI TİCARİ FUAR DÜZENLEDİK”

Toplantı İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı'nın sunumuyla başladı. Alıcı, “Ana misyonumuz, vizyonumuz fuarlar kenti İzmir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu şehirde fuarlar kurun sergiler yapın dediği gibi o misyonla şehrimizdeki uluslararası fuarın hem sayısını çoğaltmaya hem de niteliğini yükseltmeye gayret ettik. Fuarizmir İzmir Büyükşehir Belediyemizin kentimize kazandırdığı Türkiye'nin en büyük ve en yeni fuar alanı. Bu yıl içerisinde 31 uluslararası ticari fuar düzenledik, 17 misafir fuarımız oldu, 6 Uluslararası kongre yaptık, 2 tasarım yarışması yaptık ve 75 ulusal ve uluslararası etkinlikte ana aktör yada paydaş olarak yer aldık” diye konuştu.

SOYER: "İZMİR’İN FUARLAR KENTİ VİZYONUNU HER SENE DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir fuarlarının şehrimizin ekonomisini büyütmesinin ötesinde çok büyük anlar taşıdığını hepimiz biliyoruz. Fuarlarımız İzmir’in dünyaya açılan kapısı. Şehrimizin 8 bin 500 yıllık demokrasi ve barış kenti olmasının aslında taşıyıcı kolonu. Cumhuriyetin ulu önderimizin İzmir’e bıraktığı en kıymetli miras. İşte bu yüzden İzmir’in fuarlar kenti vizyonunu her sene daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Konuşamama başlamadan önce bu vizyonun teminatı olan İzfaş’taki çalışma arkadaşlarıma İzfaş’ın çok kıymetli yönetim kurulu üyelerine canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. İzfaş’ın kurulduğu günden bu yana ülkemiz fuarcılığının lokomotifi olması göğsümüzü kabartmaya devam ediyor" diye konuştu.

"FUAR KENTLERİYLE REKABET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ "

Yeni yılda yapılacak fuarları sıralayan Soyer, "2024 yılında 29. gerçekleştireceğimiz Marbel İzmir, 18. kez kapılarını açacak TTI İzmir gibi çok köklü fuarlarımızın yanı sıra optikword ve fesiword gibi birçok uluslararası Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Kasım ayıdan ev sahipliği yapacağımız Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali ise 85 ülkeden 5 bin genci İzmir’de buluşturacak. Bu buluşma İzmir fuarcılığının değişim ile uyumu yakalama konusundaki en somut kanıdır. Yine İzmir 2026 Botanik Expo’suna ev sahipliği yapacak ve uluslararası büyük bir buluşmaya İzmir sahne olacak. Dünya ticaretinin teknolojinin kültürün ve sanatın kalbi bir kez daha İzmir’de atacak. Ülkemizin en modern ve en büyük fuar alanı Fuar İzmir’de. Dünyaya yön veren fikirler, gelişmeler, yenilikler İzmir’de dünyaya yayılacak. Dünyanın her yerinden milyonlarca insan yeni değerler ve gelişmelerle İzmir’e akacak. Evet İzmir’in refahını büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Giderek derinleşen ekonomik krizin umutlarımızın üzerine bir karabulut gibi çökmesine izin vermeyeceğiz. Fuarlarımızla üretmeyi bırakma noktasına gelen küçük üreticimizin alın terine katma değer katacağız. Can çekişen esnaflarımıza can suyu olmaya devam edeceğiz. Tüccarlarımıza nefes aldırmaya devam edeceğiz. 85 milyon vatandaşımıza Türkiye’de umut olmaya devam edeceğiz. Biz bir yandan kendimizle yarışacağız bir yandan da ziyaretçilerine 14.5 milyon euro kazandıran fuar kentleriyle rekabet etmeye devam edeceğiz. Biliyorum. Buna gücümüz yeter. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan birlikte iş yapma kültürü birlikte çalışma kültürü birlikte yaşama kültürü en çok bu şehirde var. O yüzden ben bu kıymetli iklimin çok daha fazlasını yapmamıza imkan verdiğini biliyorum. El ele vermemizi, omuz omuza çalışmamızı farklılıklarımıza rağmen birbirimizi dinleyerek, duyarak, anlayarak birlikte çalışma iradesini güçlendirmemizi bugüne kadar mümkün kıldık, bundan sonrada mümkün kılmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler, bizi birbirimizden ayıran siyasi görüş farklılıklarımızın çok ötesi ve dışında bizi birbirimizle buluşturan ortak menfaatlerin farkındayız. İşte o ortak menfaatlerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz ve onlarla birlikte bu şehrin güzel insanlarına daha çok hizmet etmeye ve onların refahını büyütmeye devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizin refahını büyütmeye devam edeceğiz ve tüm kalbimle inanıyorum ki dayanışmamızı başarımızı çoğaltacağız. Fuarcılıkla şehrimizin ve ülkemizin barışına da hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.