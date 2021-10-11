Soyer: Emek, barış ve demokrasi mücadelemizi ileriye taşıyacağız

11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:14

CHP İzmir İl Danışma Kurulu Toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Parti Meclis üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nın önünde katledilenleri anarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz genel başkanımızın söylediği gibi iyilikte yarışmaya devam edeceğiz. İyilikte rekabete devam edeceğiz. Çünkü ikinci yüzyıla cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak girmek istiyoruz. Bizim siyaset yapmamızın en önemli sebebi, atalarımızın bize bıraktığı mirasa ve torunlarımıza olan borcumuza layık olmak. Bunun gereğini yerine getirmek” dedi.

Soyer, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu toprakların bize bahşettiği imkanlarla uygun bir hayat kalitesini yaygınlaştırmak istiyoruz. Emek, barış ve demokrasi mücadelesini ileriye taşımak istiyoruz. Bu asli görevimiz doğrultusunda belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu asli görevimiz doğrultusunda siyaset üretiyoruz. İl yönetimi, ilçe yönetimleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Ama biliyoruz ki çok daha fazlasını üretmek zorundayız.”

"MUTLU VE HUZURLU Bİ TOPLUM YARATMAK..."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'nin adım adım iktidara yürüdüğünü belirterek nasıl bir iktidar istediklerini şu sözlerle anlattı: “Ülkenin zenginliklerini eşit ve adil bir şekilde dağıtan, çalışan, üreten, hakça bölüşen bir iktidar. Tasada ve kıvançta birlik duyan, geçmişi ile barışık, geleceğe umutla bakan, mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmak için çalışan, çabalayan bir iktidar. Çağdaş demokrasilerde olduğu gibi yasama organının etkili bir şekilde çalıştığı, vatandaşların sorunlarına çözüm üreten, yargının özgür ve bağımsız olduğu, siyasi baskı veya talimatla değil Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre karar verdiği bir iktidar kuracağız.”

CHP'li belediye başkanlarının özverili şekilde çalıştıklarını da belirten Deniz Yücel, şunları söyledi: “Biz başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere tüm belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Zor koşullarda fedakarca görev yapıyorlar. Milletvekillerimiz İzmir dışında, Türkiye'nin her yerine ayak basıyor. Parti Meclisi üyelerimiz de yine Türkiye'nin her yerine ayak basıyor. İlçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız özveri ile çalışıyor. Bu yağma düzenini değiştirecek gücümüz, inancımız ve kararlılığımız var. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak gibi bir misyonumuz var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde birlikte bunu başaracağız.”