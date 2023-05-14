Soyer: Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs seçimleri için oyunu Seferihisar Ulamış’ta ailesiyle birlikte kullandı. Sandıklara yüksek katılım beklediğini ifade eden Başkan Soyer, “Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Tunç Soyer, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer’le Seferihisar’ın Ulamış Ortaokulu’nda kurulan 1124 No’lu sandığa giderek oyunu attı.
“BAYRAM COŞKUSUYLA BAŞLAYAN BİR GÜN ”
Oy kullanma işleminden sonra konuşan Başkan Soyer, “Ulamış’tayız. Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek. Hava da şahane, çok güzel. Çok erken saatlerden itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki katılım çok yüksek olacak. Tüm memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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