Soyer istinat duvarı çöken sitede inceleme yaptı: Mağduriyetleri gidereceğiz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere’de istinat duvarı çöken siteyi ziyaret etti. Konu hakkında bilgi alarak site sakinlerinin taleplerini dinleyen Soyer, “Vatandaşlarımızın mağduriyetini hızla gidereceğiz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta yoğun sağanak yağışların etkisiyle istinat duvarı çöken Narlıdere’deki Narkent Sitesi’ni ziyaret etti. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile birlikte bölgeye giden Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çökmenin ardından alanda püskürtme beton yöntemiyle aldığı güvenlik önlemini inceledi. İstinat duvarı çöken site ve çevrede risk oluşturabilecek bölgeler hakkında bilgi alan Başkan Soyer, site ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Ziyaretin ardından durum değerlendirmesi yapan Soyer, “İlk olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hızla çalışmalarımıza başladık. Yoğun yağışlar öncesinde toprak kaymasını önlemek için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çöken istinat duvarının bulunduğu alanı püskürtme betonla kapladı. Şimdi proje hazırlayacağız. Proje temini sürecinin bitiminde hızla çalışmalarımızı tamamlayıp yurttaşlarımızın güvenle evlerinde oturmalarını sağlayacağız” dedi.
Başkan Soyer’in ziyaretine eşlik ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise “Bizler de bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Tunç Başkan’a da sürecin en başından beri yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum” dedi.
88 DAİRE BOŞALTILDI
8 Aralık Çarşamba günü Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi'ndeki Narkent Sitesi’nde yaşanan olayın ardından yurttaşların can güvenliğini sağlamak için 88 daire boşaltıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de alandaki güvenliği sağlamak için seferber oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 Aralık Perşembe gece saatlerine kadar çalışarak olası toprak kaymasını önlemek için çöken istinat duvarının bulunduğu bölgeyi hızlı kuruyan püskürtme betonla kapladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da istinat duvarının çökmesi haberini alır almaz bölgeye giderek yurttaşların yanında yer aldı. Ayrıca gidecek yeri olmayan 10 kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu otelde misafir edildi.
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