Soyer: İzmir geleceğin inşasında rol üstlenmek mecburiyetinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, Ege Ekonomiyi Güçlendirme Vakfı (EGEV) ile Özgencil Grup’un iş birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin stratejik partnerliğindeki Ege Ekonomik Forum’un bu yıl 6’ncısı düzenlendi.

“Geleceğin Sinyalleri-Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İnsan” ana temasıyla Ege Palas Business Hotel’de organize edilen foruma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, önceki dönem görev yapan milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

“GEÇMİŞ GELECEĞE İLHAM VERMEZSE İNŞA ETTİĞİMİZ HER ŞEY YERLE YEKSAN OLUR”

Ekonomi zirvesinde konuşan Tunç Soyer, konuşmasının büyük bölümünü İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yürütülen hazırlıklara ayırdı. Kongre özelinde konuşan ve içeriğe dair bilgilendirme yapan Başkan Soyer, “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Ağustos başından beri hazırlıklarını sürdürdüğümüz bir çalışma. En son sanayici, tüccar ve esnaflarımızla birlikte yaptığımız üçüncü toplantıda ifade edilen ve karar altına alınan bir cümleden söz edeceğim. ‘İnsan türünün yerküre ve atmosfer üzerinde bıraktığı ayak izi, parçası olduğumuz ekosistemin kendini yenileme eşiğini çoktan aşmış durumda. İklim krizi de bunun sonuçlarından biridir. Doğanın ekolojik döngüleri ve insan türünün ekonomik düzeni arasındaki bu mütekabiliyet dışı koşullar, bizatihi insan da dahil tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Geleceğin Türkiye’si, ekoloji ve ekonomi arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu kabul eden yeni bir iktisadi yaklaşım üzerinde inşa edilecek, ticaret ve sanayi politikalarının bu yönde gelişimi sağlanacaktır’. Burada ifade edildiği üzere uygarlığımızın önündeki temel soru, doğayla uyumlu bir küresel ekonominin nasıl inşa edileceğidir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz altıncı Ege Ekonomik Forumu’nun “geleceğin sinyalleri” başlığını taşıması işte bu nedenle son derece kıymetli. Gelecek, gelmesi beklenen bir kavram değildir. Geleceğin inşa edilmesi gerekir. Öte yandan, geçmiş geleceğe ilham vermezse inşa ettiğimiz her şey yerle yeksan olur” diye konuştu.

“İZMİR’DEN GELECEĞE BİR İZ BIRAKACAĞIZ”

Geçmişin Türkiye’sinin inşasında önemli bir rol üstlenen İzmir’in, geleceğin inşasında da büyük bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Soyer, “Böyle düşünmemizin haklı bir sebebi var. Biz deriz ki İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Neden böyle deriz? Çünkü 9 Eylül sadece İzmir’in değil tüm Türkiye’nin kurtuluşuna tekabül eder. İzmir İktisat Kongresi de aslında kuruluşun temel taşıdır. Neden? Çünkü daha Lozan Anlaşması imzalanmamışken, ortada bir devlet yokken, cumhuriyet kurulmamışken Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye’nin her yerinden bin 135 temsilci bir araya gelmiş ve yeni kurulacak devletin iktisat politikalarının neler olması gerektiğini müzakere etmişler. Büyük bir özgüvenle ve büyük bir umutla bunu yapmışlar. Üstelik neredeyse yalınayak gelmişler Türkiye’nin her yerinden. Çok zor koşullar altında. Düşünün İzmir’e toplanıyor kongre ve daha 5 ay önce büyük yangın yaşamış. Adeta küllerinden bir cumhuriyeti doğurmak ve o gelecek cumhuriyetin iktisat politikalarının neler olacağını birlikte oluşturmak için buluşmuşlar. Bu kongre aynı zaman ortak aklın o koşullarda bile nasıl inşa edildiğini göstermekte. Yaptığımız okumalarda hep gördük ki atalarımız o günün koşullarında birbirlerini duyup dinlemeye ve birlikte bir karar almaya bir irade koymuşlar ve bunu gerçekleştirmişler, bunu başarmışlar. Özetle İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak geleceğin inşasında da bir rol üstlenmek mecburiyetinde. Bunu İzmir’den başka hiçbir şehirden bekleyemezsiniz. Bu İzmir’in hem hakkı hem sorumluluğudur. Biz bu gerekçe ve özgüvenle ve geçmişten aldığımız görev duygusuyla bunu gerçekleştirmek için yola çıktık. Bu yolculuk boyunca 4 ayrı grubun 3’er toplantısı tamamlandı. Şimdi her biriyle alınan ilkeler, kararlar 4 ayrı masada; doğa-demokrasi-tarih ve gelecek masamızda farklı disiplinlerden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları zeminlerde tartışılacak. Bilimsel kavramlarla buluşturulacaklar. Daha temel daha köklü bir yere oturtulacak her bir karar. Nihayet Şubat ayında da Yüksek İstişare Kurulu’nun da destekleri ve katkılarıyla nihai oturumları gerçekleştiriyor olacağız. Ve oradan da gelecek 100 yılın iktisat politikalarının neler olması gerektiğiyle ilgili geleceğe bir iz bırakacağız” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEKTEN HEPİMİZ SORUMLUYUZ”

Başkan Soyer ayrıca, “Kaygının olduğu yerde umut da vardır. Her zaman olmuştur. Kaygılarımız, sorunları çözmeye dönük azmi ve çabayı perçinler. Çünkü insan sürekli kaygıyla yaşayamaz. İşte tam da bu nedenle geleceği anlamaya yönelik girişimlerimiz her geçen gün güçleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ana destekçisi ve stratejik ortağı olduğu Ege Ekonomik Forumu bu girişimlerden biri. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hemen öncesinde gerçekleşen bu forum, Şubat 2023’te yapacağımız birçok tartışmaya şimdiden ışık tutacak. Bizler, İzmir’de bu etkinlikleri düzenleyerek sadece yüz yıllık bir cumhuriyet mirasına sahip çıkmıyoruz, aynı zamanda geleceği inşa etmek için sivil bir hareket başlatıyoruz. Aslında bugünün siyasal ikliminde, geleceğin iktisat politikalarını oluşturmaya çalışıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki iktisat sadece bir bilim değil. İktisat yalnızca bir grup uzmanın meselesi de değil. İktisat siyasal, toplumsal, ekonomik ve ekolojik kararlardan oluşan bir bütün. Bir kültür hareketi aslında iktisat. İktisat yaşamanın ta kendisi. İktisat hayat. İktisat biziz. İşte bu yüzden Türkiye’nin geleceğini inşa etmekten hepimiz sorumluyuz. Gayretimiz İzmir’in bu sorumluluktan üzerine düşen payı en iyi şekilde yerine getirmesidir. Gayet iyi biliyorum ki şehrimizdeki eşsiz iş ve güç birliği sayesinde, ufku İzmir’i ve Türkiye’yi de aşan çok değerli sonuçlar ortaya konacak” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA İZMİR TÜRKİYE’NİN LİDER KENTİDİR”

“6 yıl önce bu göreve geldiğimizde artık bir düşünce kuruluşu olmak ve böyle bir fon düzenleme noktasında adım attık” diyerek sözlerine başlayan EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, süreçte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Susam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iş birliği ve dayanışmaya liderlik ettiğini belirtti. Bu konuda Başkan Soyer’e teşekkürlerini sunan Susam, İzmir’deki çalışmaların başka bir kentte olmadığını aktardı. Susam ayrıca İktisat Kongresi ve cumhuriyetin 100’üncü yılına ilişkin de konuştu. Susam, İzmir’in bu dönemde Türkiye’nin bayraktarlığını yapacağına vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde 8 aydır bir çalışma yürütülüyor. Cumhuriyetin yüzüncü yılında İzmir Türkiye’nin lokomotifi, lider kentidir” dedi.

EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Ekonomik Forum’un 6’ncısının İzmir’de yapılmasından duyduğu mutluluğu aktaran EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu krizlere değindi. Yorgancılar, geleceğin doğru okunarak bu yönde adımlar atılmasına değinirken eğitim sisteminin değiştirilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.

ARTAN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünyada yaşanan savaş, kriz gibi gelişmelerin ülkelerin ekonomilerini ve enflasyonlarını etkilediğini belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener, yeni döneme ilişkin de beklentilerini aktardı. Özgener, ihracata yönelik politikaların oluşturulmasının Türkiye için önem kazandığını ifade etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sektörel bazda yaptığı konuşmada dünyadan örnekler verdi. Eskinazi ayrıca Türkiye’de artan enflasyona da dikkat çekti.