Soyer: İzmir gibi bir Türkiye yaratmak için önümüzde fırsat var

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:08

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ şirketi personelinin örgütlü olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında süren 11’nci dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. 427 personeli kapsayan TİS için Konak Vapur İskelesi’ndeki İhsan Alyanak yolcu vapurunda düzenlenen imza törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete, Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, İZDENİZ Genel Müdür Vekili Ümit Yilmaz, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen ile personel ve yolcular katıldı.

“TÜRKİYE İYİ OLMADAN İZMİR İYİ OLAMAZ”

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, yapabilecekleri zam oranlarının en iyisini, en fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi. Eşit işe eşit ücret anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Soyer, “Uçurum çok açıktı. Bunu aşmak için gayret gösterdik. Bu süreçte karşılıklı anlayış, hoşgörü, birbirini duyup, dinleyip, anlamaya çalışarak ve hak vermeye çalışarak gayret edildiği için sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. Biz İzmir'de iyiyiz. Ama mesele İzmir değil. Türkiye iyi olmadan İzmir’in iyi olması mümkün değil” dedi.

SOYER’DEN SANDIK ÇAĞRISI

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Başkan Soyer, “Önümüzde bir fırsat var. Pazar günü başka bir Türkiye’yi yaratmak için, İzmir gibi bir Türkiye yaratmak için önümüzde fırsat var. Sizlerden tek bir ricam var. Lütfen sandığa gitmeyen bir tanıdığınız varsa onu ikna edin. Çünkü sandığa gitmeyenler bizim kaderimizi belirleyecek. Hiç kuşkunuz olmasın gitmeyenler bizim gibi insanlar. Ama ya küskünler, ya umutsuzlar, ya öfkeliler… Ne olur sokağınızda, mahallenizde, apartmanınızda, komşunuz varsa oy kullanmamış olan mutlaka sandığa gitmesini sağlayın.”

“İZMİR BİR ŞEY YAPIYORSA TÜRKİYE ARKASINDAN GELİYOR”

Başkan Soyer, “İzmir her yerde farklılığını gösteriyor. Bununla iftihar ediyorum. Çok güçlü ve güzel bir şey. Bunun devamını diliyorum. Birbirimizle olan bağlarımızı kuvvetlendirmeye, birbirimizi daha çok duyup dinlemeye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye’nin öncüsüyüz. İzmir bir şey yapıyorsa Türkiye arkasından geliyor. Bundan vazgeçmememiz lazım. Bu vatana olan sorumluluk duygusundan vazgeçmememiz lazım. Diliyorum ki Türkiye üç gün sonra İzmir öncülüğünde büyük bir dönüşümü başlatacak. Emeğin, alın terinin, namusun, dürüstlüğün, hakkın, hukukun, adaletin hakim olduğu, hakkını aldığı bir ülke kuracağız. O günlerin heyecanı ve umudu ile hepinizi selamlıyorum” dedi.

“GERÇEK SOSYAL DEMOKRATLIĞI BİR KEZ DAHA İZMİR’DE YAŞADIK”

Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı İrfan Mete de Başkan Soyer’e teşekkür ederek, “Çalışanlar adına başkanımıza sözleşmeye verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Günün şartlarına göre iyi bir sözleşme oldu. Gerçek sosyal demokratlığı bir kez daha İzmir’de yaşadık. Yaptığımız sözleşmelerin en iyilerinden biriydi. Bu dönemde de böyle oldu. Emeği geçen herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“EVLATLAR ARASINDA HİÇ BİR ŞEKİLDE AYRIM YAPMADIĞINIZ İÇİN MİNNETTARIM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Eşit işe eşit ücret” diyerek yola çıktığını anımsatan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise “Bugün birlikte mesai harcamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi ile gurur duyuyorum. Evlatlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapmadığınız için minnettarım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

İZDENİZ’İN TİS KAZANIMLARI

Yapılan yeni toplu iş sözleşmesine göre İZDENİZ personeline yüzde 85 ile 98 oranında zam yapıldı. İZDENİZ’de karada çalışan bir işçinin en düşük aylık ücreti gıda yardımı, iş riski ve ikramiye dahil 19 bin 391 lira, denizde çalışan bir işçinin en düşük aylık ücreti gıda yardımı, iş riski ve ikramiye dahil 22 bin 965 lira oldu.

İZDENİZ’de ayrıca yemek ücreti 95 liraya, yakacak yardımı 850 liraya yükseltildi. Öğrenim yardımları ve buna bağlı sosyal yardımlar da diğer şirketlerle eşitlendi. Gece zammı oranı yüzde 36’ya, fazla çalışma ücreti ise yüzde 100’e çıkarıldı. Çalışanların enflasyon karşısında korunması da sağlandı. Buna göre yevmiye ücretleri ve tüm sosyal haklar, 6 aylık dönemlerde enflasyon oranında artırılacak.