Soyer: İzmir tepeden tırnağa cesarettir, umuttur

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:12

İzmir’de Gaziler Günü törenle kutlandı. İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, komutanlar ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı’nın konseri ve zeybek gösterisiyle sona erdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN TESİS

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için de Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı’nda açtığı lokal hizmete girdi. Açılışa Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’nin onuru olan gaziler ve şehitlerin, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koyduğunu söyledi. Bundan daha büyük bir fedakarlığın bulunmadığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Ecdadımızın sayısız kahramanlığı ile dolu olan bu topraklar, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesine tanıklık etti. Emperyalizme, işgalci düşman ordularına karşı verdikleri mücadele ile gözlerini kırpmadan canını feda eden kahramanlarımız tarihe altın harflerle kazınan bir destan yazdı” dedi.

“BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKTI”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” sözünü de hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu sözlerin ardından Kurtuluş Savaşı İzmir’de zaferle noktalandı. Tarihin akışını değiştiren bu sözler, zaferlerle, kahramanlıklarla dolu tarihimizde asla söndürülemeyecek bağımsızlık ateşini yaktı” diye konuştu.

“İZMİR TEPEDEN TIRNAĞA CESARETTİR UMUTTUR”

Gazi ve şehitleri bir an olsun unutmadan ilelebet, emanet bıraktıkları toprakları koruyacaklarına ant içtiklerini de dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi: “Çünkü kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, tepeden tırnağa cesarettir. Umuttur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı bağımsızlığımızın sembolüdür. Şehit ve gazilerimiz için ifade edilebilecek her söz onların fedakarlıkları yanında elbette yetersiz kalır. Elimizden gelen tek şey, aziz kahramanlarımızın emaneti olan bu cennet vatana ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak.”

“ÇOK ONURLANDIK”

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını bir araya getirecek lokalin açılışından büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir İl Başkanı Recep Doğru, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını yakından takip ediyor. Şimdi de böyle bir lokal açıldı. Çok şık, çok güzel bir yer olmuş” dedi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ise “Tunç Başkanımıza bizlere böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyoruz. Şehit aileleri ve gazilerin oturup bir yerde sohbet edebilecekleri, kahramanlık hikâyelerini çocuklarına anlatabilecekleri herhangi bir alan yoktu. Böyle bir alanın oluşturulması bizi çok onurlandırdı” diye konuştu.

"BİZİ DÜŞÜNDÜKLERİNE BİR KEZ DAHA TANIK OLDUK"

Gazi İbrahim Yılmaz da “Muhteşem bir hizmet. Başkanımız Tunç Soyer ve belediye çalışanları bizi düşündüklerini bir kez daha gösterdi. İzmir’in kalbi Kemeraltı’nda işlerimiz oluyor. Buraya geldiğimizde dinlenebileceğimiz, birbirimizle sohbet edebileceğimiz hatta sırf burası için bile evden çıkıp gelebileceğimiz bir mekana sahip olduk" dedi.