Soyer, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu'nu ağırladı: Elimizde sadece barış var

02 Mart 2022 Çarşamba, 10:48

Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve Polonya İzmir Fahri Konsolosu Ceyla Borovalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Görüşmede İzmir ile Polonya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Başkonsolos Witold Lesniak, İzmir'de iş dünyası ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve yatırım olanaklarını değerlendirdiklerini söyledi. İşbirliğini yerelde de sürdürmek istediklerini aktaran Witold Lesniak, “Dünya küçülüyor. Sürekli yeni sorunlar çıkıyor. Örneğin covid pandemisi. Dünyadaki bu gelişmeler üzerine, kişisel ilişkilerimizi yeniden inşa etmeliyiz” dedi.

Dünyada yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Lesniak, ziyaretleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünü duyduğunu ve bu sözün herkesin mottosu olması gerektiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Polonya kentleri ile iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Soyer, yalnızca kültür sanat alanlarında değil, iklim krizi ve halkların yaşadığı yoksullukların çözümüne yönelik de yol haritaları üzerinde çalışmanın gerekli olduğunu ifade etti. Başkan Soyer, “Polonya yerel yönetimleri ile birlikte çalışarak birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz. Örneğin mülteci konusu sizin için yeni bir kavram. Ama İzmir bu konuda son derece deneyimli. Kentler arası dayanışma çok önemli. Kentlerin orduları yok. Elimizde sadece 'barış' var” dedi.