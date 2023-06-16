Soyer’den Paris’te kentsel gelişim için tarihi imza

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:05

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Başkan Tunç Soyer'in Paris ziyareti kapsamında, kentsel gelişim alanında birlikte çalışmak üzere ilke anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma; su ve arıtma, ulaşım ve atık yönetimi gibi kentsel gelişimin çeşitli alanlarında gelecekteki ortak projelerin teşvik edilmesini amaçlıyor.

İzmir’in yeşil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kent olma yolundaki çabalarını güçlendirmek adına önem taşıyan anlaşma, AFD Küresel İcra Direktörü Philippe Orliange, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer tarafından imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, anlaşma sayesinde İzmir Körfezi'nin su kalitesi ve biyolojik çeşitliliğini iyileştirme ve iklim değişikliğine karşı atılacak adımlara entegre şekilde kentin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için çok aşamalı bir program tasarlanması konusunda AFD'nin finansal ve teknik kaynaklarından yararlanabilecek.

DANIŞMAN EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu amaçlar doğrultusunda AFD, farklı alanlarda finanse edilebilecek olası projeleri belirlemek amacıyla önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışacak bir danışman ekibi görevlendirdi. Çalışma alanları ise su ve arıtma, katı atık ve su kirliliği, entegre kentsel gelişim, sürdürülebilir hareketlilik altyapısı (bisiklet, yürüyüş, vb.) ve toplu taşıma olarak belirlendi.

KÖRFEZİ İÇİN BÜYÜK YATIRIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzülebilir İzmir Körfezi için dev bir adım daha attıklarını belirterek “İzmir’de temellerini attığımız 11 büyük yatırım ile körfezi yeniden sağlığına kavuşturuyoruz. Fransız Kalkınma Ajansı’na kurduğu ortaklık ve gösterdiği güven için teşekkür ederiz” dedi.

AFD Küresel İcra Direktörü Philippe Orliange ise "Üstlendiğimiz görev, ortaklarımıza uzun vadede destek sağlamaktır. İzmir'de birçok ulaşım projesini başarılı bir şekilde finanse ettikten sonra, şehrin gelecek yıllardaki sürdürülebilir gelişimi için şimdi daha da fazlasını taahhüt etmekten memnuniyet duyuyoruz. Şehirler iklim eyleminin merkezindedir ve bölgede yaşayanların hayat kalitesini yükseltmeye yönelik uygulamalara finansman sağlama konusunda tam bir kararlılık içerisindeyiz” diye konuştu.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro da "Ortak tarihimiz ve ortak anlayışımız olarak Fransa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkiyi güçlendirme isteği, AFD'nin faaliyetlerinin de ötesinde, gelecekteki kapsamlı işbirliği için güçlü bir temeldir” dedi.

HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN UZUN DÖNEM ORTAKLIK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AFD arasındaki ulaşım ve su yatırımları konusundaki ortaklık ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. Şehirdeki yolcu gemisi filosunun 2012 yılında 45 milyon Avroluk AFD finansmanı sayesinde yeni, daha verimli, ekonomik ve düşük karbonlu bir filo ile yenilenmesi, körfez hattı boyunca Konak ve Karşıyaka'da 2014 yılında 55 milyon Avro tutarında AFD finansmanı ile iki tramvay hattının inşa edilmesi, metro hattının genişletilmesini desteklemek amacıyla 2015 yılında 12,45 milyon Avro tutarında AFD finansmanı ile raylı sistem vagon alımı, 2021 yılında 125 milyon Avro tutarında AFD finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile diğer uluslararası finans kuruluşlarının desteğiyle Buca metro hattının inşası, Çeşme ve Dikili ilçelerinde yaklaşık 1000 km içme suyu şebekesinin rehabilitasyon çalışmaları için AFD'nin 2020 yılında İZSU’ya sağladığı 49,8 milyon Avro finansmanı son dönemdeki ortak çalışmalardan bazıları.