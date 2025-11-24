Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları saati belli oldu. Peki, Sözleşmeli Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani anlamlı bir günde, Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Bu özel günde yapılacak atama töreniyle, 15 bin öğretmen adayı atama sevinci yaşayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmiş olsa da, saate ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden geldi. Buna göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı kapsamında saat 14.30'da gerçekleşecek olan atama kurasının sonuçları, ortalama 1 saat içerisinde netlik kazanacak.

Kesin sonuçların törenin ardından, akşam saatlerinde, 17.00 itibariyle duyurulması öngörülüyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Ataması yapılan öğretmenler, sonuçlarını iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek;

1.MEB Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr): Atama sonuçları, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen törenin ardından bu adres üzerinden yayımlanacak.

2.E-Devlet: Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak da öğrenebilecekler.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 19 OCAK 2026

Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama tarihi de belli oldu. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.