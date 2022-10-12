Stajyer avukatlar meydanlarda: Emek sömürüsüne maruz kalıyoruz

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:15

İzmir Barosu’na kayıtlı stajyer avukatlar stajyer avukatların yaşam koşulları ile staj ve eğitim süreçlerinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek üzere İzmir Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Ankara Barosu önceki başkanlarından Av. Kemal Koranel, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av. Ercan Demir ile İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri Av. Şefika Yıldırım Sert, AV. Elçin Kılınçer Ot, Av. Ayşe Kaymak, avukat ve stajyer avukatların katıldığı açıklamayı Av. Çağla Nur Çavdar okudu.

“HER YIL 20 BİN YENİ AVUKAT”

“AKP hükümeti, açtığı hukuk fakülteleri ile ihtiyaç fazlası mezun sayısına sebebiyet vererek stajyer avukatların yaşam koşullarını ve staj eğitim süreçlerini kötüleştirmektedir” ifadeleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Siyasal iktidar, her geçen gün avukatların henüz mesleğe giriş aşamasında itibarını zedeleyecek düzenlemelere yenisini eklemektedir. AKP döneminde hukuk fakültesi sayısı 93’e çıkmıştır, her yıl 20.000’in üzerinde stajyer avukat mesleğe adım atmaktadır.”

“ASGARİ ÜCRETİN YARISI”

Hakim ve savcı stajyerlerinin yüksek maaşlarına dikkat çekilen açıklamada, “Stajyer avukatlar, asgari ücretin yarısına dahi tekabül etmeyen ücretler karşılığında günde dokuz saat haftada beş veya altı gün çalışarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır. İktidar kendi yandaşlarını liyakatsiz şekilde hakim-savcı kadrolarına yerleştirmekte, hakim-savcı stajyerleri adalet bakanlığından yüksek memur maaşı alarak hayatlarını sürdürmektedir” denildi.

“MOBBİNG VE EMEK SÖMÜRÜSÜ”

Stajyer avukatların ucuz iş gücü olarak görüldüğü ifade edilen açıklama, “Ayrıca yaygın olarak bilinenin aksine Avukatlık Kanunu veya TBB Staj Yönetmeliğinde stajyer avukatların ücret alamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Mesleğe adım attıkları süreçte artık öğrenci olmayan stajyer avukatlar ailelerinden destek almak konusunda zorlanmaktadır. Staj yaptıkları bürolarda ucuz iş gücü olarak görülmekte, mesleği öğretme ve aktarma amacı güdülmeden kendilerine angarya iş yüklenmektedir. Stajyer avukatlar, Anayasanın 18. maddesiyle korunan “Angarya Yasağı” ve Anayasanın 42. maddesiyle korunan “Eğitim Hakkı”nı engelleyici uygulamalarla, mobbing ve emek sömürüsüyle karşılaşmaktadırlar” ifadeleri kullanıldı.

“GENÇ MESLEKTAŞLAR PATRON AVUKATLARIN VİCDANINA BIRAKILMAKTA”

Eğitim sistemindeki değişikliklerle ‘avukat enflasyonu’ yaratıldığı belirtilen açıklama şu şekilde noktalandı: “AKP hükümeti; savunmayı kısıtlayıcı, eğitimi niteliksizleştirmeye yönelik ve mesleği itibarsızlaştıran politikalarına devam ettiği sürece stajyer ve genç meslektaşlar patron avukatların vicdanına bırakılmakta, emek sömürüsü katlanarak artmakta ve meslektaşlarımız umutsuzluğa sürüklenerek hayatına son verme noktasına dahi gelmektedir.”

“Yarattığınız hukuk fakültesi enflasyonu ile niteliksizleştirdiğiniz eğitimin, uyguladığınız ekonomik politikalarla yarattığınız derin yoksulluğun, savunmaya karşı düşmanca tavrınızla itibarsızlaştırma çabanızın, ödemediğiniz ücretlerle yarattığınız ekonomik ve mesleki şiddetin mağdurları olarak biz buradayız.

“Adalet Bakanlığı tarafından ayrılacak bütçeyle stajyer avukatların da hakim-savcı stajyerleri gibi insani yaşam koşulları sağlanmalı, bu eğitim sürecini en az kaygı ve sömürüyle geçirmelidir.”