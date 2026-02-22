Suça sürüklenen çocuklarla ilgili 20 yıl önce de aynı şeyler konuşuluyordu: Çocuklar büyüyor, sorun değişmiyor

Çocukları sokağa düşüren sebeplerin araştırılması için Meclis’te 2004 yılında bir araştırma komisyonu kuruldu. Söz konusu komisyon Ocak 2005’te raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora bakıldığında bundan yaklaşık 20 yıl önce görülen pek çok sorunun günümüzde de devam ettiği görülüyor. Söz konusu raporda çocukları sokağa düşüren başlıca sebepler; işsizlik, yoksulluk gibi sebeplerden göç, eğitimsizlik, sosyal güvenlik ağının yetersizliği, aile planlamasındaki eksiklik, aile içi şiddet ve gelir dağılımındaki adaletsizlik olarak sıralandı.

Bu sorunların çözümüne engel olarak da kaynak yetersizliği, kaynakların yerinde kullanılmaması ile mevcut politikaların yetersizliği gösterildi. Bugün organize suç örgütlerinin işledikleri suçlarda çocukları kullanması konuşulurken, o gün de benzer bir tespit raporda “Sokakta yaşayan/çalışan çocukların bazılarının sokakta oldukları süre içerisinde organize suç örgütlerinin baskısı altında kalması ve suça itilme riski ile karşı karşıya olması” ifadeleriyle yer aldı.

HÂLÂ GEÇERLİ OLACAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Raporda söz konusu sorunlara karşı bugün de çözüm olabilecek şu önerilere yer verildi:

- Yoksulluğu, işsizliği giderici sosyal politikaların güçlendirilmesi ve istihdama yönelik ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

- Tüm toplumu kapsayacak şekilde sosyal güvenlik politikaları oluşturulmalıdır.

- Çocukların eğitime devamları sağlanmalıdır. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranı yükseltilmelidir. Çocuğunu okula göndermeyen veya devamını sağlamayan aileler hakkında İlköğretim Kanunu’nun öngördüğü hükümler uygulanmalıdır.

- Çocukların sokakta çalışmasını önlemek için risk altındaki ailelerin ikamet ettiği semtlerde derslik sayısı artırılarak tam zamanlı eğitime geçilmelidir.

- Çocukları suça iten kişilere veya organize suç örgütlerine verilecek olan cezalar ağırlaştırılmalıdır.

- Madde kullanan çocukların ve toplumun yüksek yararı düşünülerek, madde bağımlılığı tedavisinin çocuğun kendi isteğine bağlı olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bunun için gerekli yasal düzenleme yapılmalı ve kapalı tedavi merkezleri oluşturulmalıdır.