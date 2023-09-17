Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni iddia!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:46

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:46

HalkTV’ye konuk olan Hukukçu Mehmet Saral, yakın zamanda tutuklanan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu bilinen Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

“YARGIYA SIÇRARSA ‘TEMİZ ELLER’ HAREKETİ GÖREBİLİRİZ”

Hukukçu Mehmet Saral şu ifadeleri kullandı:

“Ayhan Bora Kaplan denilen kişinin yargı ayağı da var. Bu operasyonun devamında yargı ayağına da dokunurlarsa bu demektir ki; böyle bir ‘Temiz Eller’ hareketi görebiliriz. Şimdi şöyle bir bilgi geldi; polisin elinde yargı ayağına verdiği rüşvetlerle ilgili dekontlar varmış. Bu bir iddia tam bilmiyoruz. Ama gelen bilgiye göre rüşvetleri de kendi hesabından göndermiş. Şimdi 800 metrekarelik villada oturan savcılar var. Yargıç etiği dediğimiz bir şey var bir yargıç ne kadar zengin olursa olsun helikopter kiralayıp günlüğü 10 bin lira olan otellere tatile gidemez. O nedenle biraz bekleyelim. Yargı ayağına da dokunurlarsa bence bu yaygınlaşacaktır ve malum mafyatik isimler de devreye girecektir. Hakikaten dekontlar varsa bu iş ciddileşecektir.”