Sultangazi Belediyesi, ‘Bir hafta içinde kaldırılacak’ dediği tonlarca atığı olduğu gibi bıraktı
Sultangazi’de eski bir beton üretim tesisi ve yol kenarına atılan ithal plastik atıklar, bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, “Sıfır atık hedefini her fırsatta dile getiren Türkiye, ithalatı kesinlikle yasaklamalıdır” dedi.
Türkiye’de atık ithalatı birçok kez tartışmalara neden oldu. İthalatın yüzde 50’den fazlasını kapsayan polietilen ithalatı, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yasaklanmıştı. 2 Temmuz’da başlayan polietilen ithalatı yasağı yalnızca yedi gün sürmüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek hazırladıkları yeni taslak ile sıkı denetimlerin geleceği belirtilmiş ve ithal edilen atıklar Mobil Atık Sistemi (MoTAT) ile limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edileceği belirtilmişti.
Türkiye’nin bazı illerinde yol kenarında yakılarak imha edilmeye çalışılan plastik atıkların bir benzeri İstanbul Sultangazi’de ortaya çıktı. Geri dönüştürülmek üzere Avrupa’dan ithal edilmiş olan plastik atık yığınları Gazi mahallesinde kullanılmayan eski bir beton üretim tesisinde ve yol kenarında birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş durumda. Atık yığınları yerleşim yerlerini ve doğayı tehdit ediyor.
‘BİR YILDIR BURADA’
Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Sultangazi Belediyesi yetkilileri, “İlgili Başkan yardımcımız olay ile alakalı soruşturma ve araştırma başlattı. İlgili kişiler belediye tarafından uyarıldı, malzemeler kar yağdığı için kaldırılamamış. Bir hafta içinde kötü görüntülere neden olan atıklar kaldırılacak” yanıtını verdi. Ancak bir hafta sonra gittiğimiz bölgede çöplerin halen kaldırılmadığını ve çevreye tamamen dağıldığını gördük. Atık toplayıcıları ise, atıkların yaklaşık bir yıldır burada olduğunu ve bir ara yangın çıktığını söyledi.
‘DENETİM EKSİKLİĞİ’
Daha önce de yine Sultangazi’de yol kenarında plastik atıkların döküldüğünü hatırlatan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Sedat Gündoğdu, bölgede yaban hayatı bulunduğuna dikkat çekerek atıkların ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu söylüyor.
Denetlemelerle ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra atıkların kıyıda köşede kalmış yerlere dökülmeye başlandığını söyleyen Gündoğdu, “Bunların hepsi sınırdan geçiyor. Bu denetim eksikliği olduğunun göstergesi. Bu durum denetim olsa bile etrafından dolanıldığını gösteriyor. Kısıtlamalarla çözmek mümkün değil. Toptan yasaklanması lazım” şeklinde konuştu.
‘BU ETKİNİN GERİ DÖNÜŞÜ YOK’
İstanbul’un orta yerinde yasadışı şekilde bertaraf edilmek üzere açığa atılan atıkların doğa ve insan sağlığında geri dönüşü mümkün olmayan hasarlara yol açtığını söyleyen Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeler Lideri Nihan Temiz Ataş, “Plastiklerin atılması ve yakılması nedeniyle kirlenmemiş toprağa kıyasla 400 bin kat fazla zehirli kimyasalla kontamine oldu. Bu etkinin geri dönüşü yok” dedi. “Atıkların İstanbul’un orta yerine atılıyor olması kabul edilemez” diyen Ataş, “Türkiye’nin kendi atığını değerlendirmeden atık ithalatı yapması ve yasadışı bu akışın gelecek nesiller için yaratacağı hasara karşı gereken önlemleri almaması, bir çevre suçudur” diye konuştu.
Ataş son olarak şunları söyledi: “Atık ithalatının denetimle çözülemediği aşikâr. İthalat adı altında yapılan bu oyunlar bir an önce sona ermeli. Sıfır atık hedefi ve vizyonunu her fırsatta dile getiren Türkiye, atık ithalatını kesinlikle yasaklamalıdır.”
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