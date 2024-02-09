Sultangazi'de hareketli anlar... 'İçeri gir' diye bağırdı: Ateşlediği silah elini sıyırdı

Sultangazi’de bir kişi, tartışma sırasında belindeki silahı çıkararak ateşledi. Silahtan çıkan kurşun şüphelinin elini sıyırdı. Çevredekilerin korku yaşadığı o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:01
Sultangazi'de hareketli anlar... 'İçeri gir' diye bağırdı: Ateşlediği silah elini sıyırdı
Abone Ol google-news

75. Yıl Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında elinde silah olan bir kişi, parkta bir süre oyalanarak çevredekilere 'İçeri gir' diye bağırdı.

Elinde silah olan şüpheli bu sırada bir kişiyle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı, olay yerinde bulunan iki kişi ayırmaya çalıştı. Çevredekilerden biri, elinde silah olan kişiyi bir yandan olay yerinden uzaklaştırırken, bir yandan da sakinleştirmeye çalıştı. 

Bu sırada şüpheli elindeki silahı bir süre kafasına doğrulttu; çevredeki bir kişinin müdahalesiyle bundan vazgeçti. Kavga eden taraflardan biri elinde silah olan kişinin tekrar yanına geldi. İkili yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada belindeki silahı çıkaran şüpheli ateş etti. Silahtan çıkan kurşun kendi elini sıyırdı. 

Silahın ateş almasıyla büyük korku yaşayan çevredekiler olay yerinden kaçtı. Olay anı kameraya yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından polis kavga eden tarafları gözaltına aldı.


İlgili Haberler

Birlikte olduğu kadını öldüren erkekten pişkin savunma: ‘Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum’

Birlikte olduğu kadını öldüren erkekten pişkin savunma: ‘Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum’
Kanlı pusu... Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradılar!

Kanlı pusu... Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu

Bankalar kredilerini geri çağırdı! İflasın eşiğinde demir çelik devi üretimi durdurdu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu

Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!