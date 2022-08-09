Sultangazi'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 32 kişi yakalandı

09 Ağustos 2022 Salı, 09:26

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Sultangazi'de daha önceden belirledikleri adreslerde kalan kaçakz göçmenleri yakalamak için operasyon düzenledi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER

Operasyona Özel harekât polisleri ve Çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında yurt dışına gönderilmek üzere adreslerde bekletilen 32 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler polis otobüslerine bindirildi.

Kaçak göçmenler, işlemleri için Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.