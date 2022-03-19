Sultangazi’de yaşanan silahlı çatışma: Şüpheliler sır oldu, mermiler bir eve isabet etti
İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Çatışmaya giren araç sürücüsü bir minibüse çarparak durabildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin sağlık durumu bilinmezken çevredeki bir ev mermilerin hedefi oldu.
Olay, Gazi Mahallesi 1415. Sokak’ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı çatışma yaşandı.
Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmaya karışan Volkswagen Amarok marka aracın sürücüsü, önünde seyreden minibüse çarptı. Yaşanan kazanın ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.
Kimliği belirlenemeyen şüphelilerin sağlık durumu bilinmiyor. Çatışmada ateşlenen mermiler sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan daireye isabet etti. Dairede yaşayan aile, büyük bir panikle uyanarak durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çatışmaya karışan aracın içerisinde yüzlerce uzun namlulu silah mermisi buldu.
Görgü şahitlerinin ifadesine de başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Evine mermi isabet eden Şehriban Kılıç, “Ben burada uyuyordum. Kalktığımda bir şey görmedim. Cama baktığımda delik deşik olmuştu. Kalktım, salona doğru gittim. 3-4 el silah sesi duydum. 2 tane ettiler ben kalkmadım 3’üncüye kalktım, salona doğru gittim. Cama falan da çıkmadım. Direkt salona gidip polisi aramak istedim. Hala şu an bile korkuyorum” dedi.
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