Sumud Filosu saldırısına Türkiye’de soruşturma: 96 aktivist şikayetçi oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail donanmasının uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına ilişkin “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filodaki aktivistlerden 96’sı Türkiye’ye dönüşlerinin ardından şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’ na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 15.Maddesindeki Yetki Kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12/13. Maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” , “ Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve Alıkonulması” , “ Nitelikli Yağma” , “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden Resen Soruşturma başlatıldığı,

04.09.2025 günü İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerden 36 'sı Türk vatandaşı olmak üzere 136 aktivist ülkemize gelmiş, bu şahıslardan 59’u gerekli sağlık kontrolleri sonrasında şikayetçi sıfatıyla ifade vermişlerdir.

07.10.2025 günü İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 16 aktivist ülkemize gelmiş, gerekli sağlık kontrolleri sonrasında şikayetçi sıfatıyla ifade vermişlerdir.

09.09.2025 günü İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerden 3 Milletvekilimiz ülkemize gelmiş, gerekli sağlık kontrolleri sonrasında şikayetçi sıfatıyla ifade vermişlerdir.

10.10.2025 günü İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 17'si Türk vatandaşı, 1'i Türk uyruklu Alman Vatandaşı olmak üzere 94 aktivist ülkemize gelmiş, bu şahıslardan 18'i gerekli sağlık kontrolleri sonrasında şikayetçi sıfatıyla ifade vermişlerdir” bilgisini paylaştı.