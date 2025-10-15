Süreç komisyonunda 'aile' günü: Erdoğan'ın ailesinin vakıfları dinlenecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 11:10:00
Haber Merkezi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları dinleyecek. Dinlenecek vakıflar arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden üyelerin bulunduğu kurumlar da yer alıyor.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Komisyon, bugün saat 14.00'de, Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Birinci oturumunda AKP'li Cumbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek.

Image

Komisyona, ikinci oturumda Mütevvelli Heyeti başkanlığını Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.

