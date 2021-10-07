Suriye'de terör faaliyetlerine katılan Rus uyruklu IŞİD'li terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu IŞİD'li terörist, polisin operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi Rus uyruklu kişi, polis operasyonuyla yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği belirlendi.
ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Ankara'da kaldığı adresin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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