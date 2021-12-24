Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetiyle ilgili 1 tutuklama

24 Aralık 2021 Cuma, 21:34

Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık'ta çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davasında sanık sandalyesinde oturan eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı işlemi uygulanan 8 şüpheliden 4’ünün hastanedeki tedavisi sürerken, 4 şüpheli emniyetteki işleminin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



ZİYA BANDIRMALIOĞLU VE SUSURLUK DAVASI

BirGün yazarı Timur Soykan, Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı kavgaya dair bilinenleri kaleme almıştı. Soykan yazısında şu detayları vermişti:

Ziya Bandırmalıoğlu, Susurluk Çetesi’nin ve 90’lı yılların karanlık aktörlerinden biriydi.

‘Susurluk düğünü’ fotoğrafında Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ile katliam faili Abdullah Çatlı göbek atarken arkalarında o da vardı. Susurluk Davası’nda İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Haluk Kırcı ve pek çok çete mensubuyla sanık sandalyesindeydi.

1997’de polislikten ihraç edildi. Cinayet, insan kaçırma, tehdit, silahlı çete üyesi olmak gibi çok sayıda suçtan yargılandı ve 2001’de 4 yıl hapis cezası aldı.

Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın onlarca yıl sonra itiraflarında 1993-96 arasındaki JİTEM cinayetlerinde Ziya Bandırmalıoğlu’nun defalarca tetiği çektiğini iddia etti. İtiraflara göre; Sakarya, Bolu, Hendek üçgenindeki cinayetlerin failiydi. Savaş Buldan, Behçet Cantürk, Hacı Karay, Adnan Yıldırım’ın öldürülmesinde rol almıştı.