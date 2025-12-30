Tahliye edilen Fatih Altaylı'dan ilk mesaj!

Tutuklandıktan 6 ay sonra tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, açıklamada bulundu.

OdaTV'nin haberine göre Fatih Altaylı, gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı, İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından dün tahliye edildi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Altaylı'nın avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Daire, Altaylı'nın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.