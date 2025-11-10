Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 6’ya düştü; kuraklık dronla görüntülendi

İslahiye’ye 25 kilometre uzaklıktaki Şahmaran, Akınyolu, Ortaklı, Yesemek, Filli Tepe ve Ağalarobası mahallelerine kıyısı bulunan ve Amik Ovası’nı sulayan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 6'ya düştü. Mevsime göre bu aylarda doluluk oranı yüzde 60-70 olması gerekirken kuraklık nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 6’ya geriledi. Tam kapasiteye ulaşması halinde 455 milyon metreküp depolama hacmi bulunan baraj, aynı zamanda 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Daha önce sandallarla gidilen ve balıkların yüzdüğü su havzasındaki kuruyan bölgeler, vatandaşların yürüyüş yaptığı, fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği, araçların dolaştığı, büyükbaş ve küçükbaşların otlatıldığı alanlar haline geldi. Barajdaki çekilme dron ile görüntülenirken, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu da bölgede incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

‘SUYA ULAŞILAMADIĞI İÇİN BU YIL İKİNCİ ÜRÜN EKİLEMEDİ’

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kuraklığın, Türkiye’nin biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan çiftçileri endişelendirdiğini belirterek, bu sorunun devam ederse kırmızıbiber başta olmak üzere birçok üründe ekim alanı daralmasına neden olacağını söyledi. Erdoğan, “Tahtaköprü Barajımızın su seviyesi küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın artması nedeniyle yüzde 6’ya düştü. Çiftçilerimiz suya ulaşamadığı için bu yıl ikinci ürün ekememiştir. Kuraklık devam ederse çiftçilerimiz daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Suyun azalmasına bağlı olarak ekim alanlarımız daralmıştır. Çiftçimizin tek umudu kılavuz baraj suyunun bereketli topraklarımıza ulaşmasıdır” dedi.