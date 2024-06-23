Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 23.06.2024 - 10:14

İstanbul'da bugün saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak. Peki, Taksim ve Şişhane metro istasyonları neden kapalı, ne zaman açılacak?

TAKSİM - ŞİŞHANE METROSU NEDEN KAPALI?

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

TAKSİM - ŞİŞHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesi Taksim- Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı 'ikinci bir duyuruya kadar' kapatma kararını duyurdu.