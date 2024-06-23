Taksim ve Şişhane metro istasyonları neden kapalı, ne zaman açılacak?
Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu. Peki, Taksim ve Şişhane metro istasyonları neden kapalı, ne zaman açılacak?
İstanbul'da bugün saat 10.00'dan itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak. Peki, Taksim ve Şişhane metro istasyonları neden kapalı, ne zaman açılacak?
TAKSİM - ŞİŞHANE METROSU NEDEN KAPALI?
Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
TAKSİM - ŞİŞHANE METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesi Taksim- Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı 'ikinci bir duyuruya kadar' kapatma kararını duyurdu.
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