Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' gözaltısı: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç da aralarında

26 Haziran 2022 Pazar, 16:04

İstanbul'da saat 17.00'de başlayacak Onur Yürüyüşü öncesi Taksim çevresi polis ablukasına alındı. Kalabalık şekilde sokaklarda dolaşan polisler, Cihangir'de kafelerde oturanları gerekçe göstermeden gözaltına aldı.

Video: Cengiz Karagöz

Polisler tarafından gözaltı koridoru oluşturuldu. Polis, basın mensuplarının görüntü almasını da engellerken AFP foto muhabiri Bülent Kılıç gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesine rağmen Onur Yürüyüşü için bir araya gelenler ara sokaklarda yürüyüşlerini sürdürüyor.

LGBTİ+'lar polis saldırısını aşarak Cihangir Pürtelaş Sokak'ta bir araya geldi. "Dünya yerinden oynar, ibneler özgür olsa, dönmeler özgür olsa", "Gökkuşağı değil, ayrımcılık suç", "Trans cinayetleri politiktir" sloganlarıyla basın açıklamasını okudu.

Açıklama şöyle:

"20. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşümüzü 26 Haziran Pazar günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Taksim’de gerçekleştiriyoruz.

2013 yılında direniş teması ile bir araya gelerek Gezi isyanına akan bizler, gittikçe artan homofobi, transfobi ve bifobi ve her türlü fobiye karşı, erkek egemen devlet politikalarına karşı, heteroseksizme ve şiddete karşı yeniden direniş diyoruz!

Gezi Parkı için yargılanan ve iktidarın uygun gördüğü kurallara göre karar veren mahkemelerin hukuksuzca ağır hapis cezaları verdiği tüm direnişçileri ve dün 900. haftada bir araya gelen ve gözaltına alınan, yıllardır Galatasaray meydanında kayıplarını arayan Cumartesi Annelerini/İnsanlarını selamlıyoruz.

Her türlü yok saymaya, hedef göstermeye, yıldırma ve susturma politikalarına karşı Taksim’in tüm sokaklarından burada olduğumuzu, ateşimize su olmayan herkesi yakacağımızı bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz; alışın ya da barışın bizim gitmeye hiç niyetimiz yok.

Çark caddelerimize, evlerimize, sokaklarımıza, bedenlerimize yapılan saldırılara, tahakküm kurmalara inat yan yanayız; bazen omuz omuza bazen de bacak omuza. Devlet eliyle üretilen nefret yüzünden katledilen ve intihara sürüklenen tüm arkadaşlarımızın ahıyla buradayız. Zirve Soylu, Hande Kader, Okyanus Efe, Eylül Cansın, Roşin Çiçek, Doski Azad, Ahmet Yıldız ve diğer tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız.

‘TRANS CİNAYETLERİ POLİTİKTİR’

Tıpkı Esat/Eryaman’da yerinden edilen seks işçisi arkadaşlarımızın mücadelesini yürüttüğümüz gibi, tıpkı Küçük Bayram Sokak’ta yaşayan, çalışan trans seks işçisi kadınların pandemiye rağmen yerlerinden edilmesine karşı direndiğimiz gibi, şimdi de İzmir'de Bornova Sokak'ta çalışan seks işçisi trans kadın arkadaşlarımızla birlikte direniyoruz. Geçen yıl 6 Mart’ta gerçekleşen Büyük Kadın Buluşması’nda özellikle seçilerek gözaltına alınan Kürt trans+ arkadaşlarımıza verilen para cezasını kabul etmiyoruz.

Lubunyaların ve kadınların yaşamını korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’ni tek gecede kaldıranlara karşı direnmeye devam ediyoruz. Bu hukuksuz geri çekilmeye karşı kadınlar ve LGBTİ+'lar olarak haklı mücadelemizi irademizle sürdürüyoruz. Bizi cezasızlık politikası ile terbiye etmeye çalışanlara buradan sesleniyoruz; İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz!

Meriç nehrinde, Ege’nin ve Akdenizin sularında ölen dostlarımızın hesabı sorulmadı. aAtan mülteci düşmanlığı ile hedef gösterilen mülteci dostlarımızla birlikte olduğumuzu, bir arada yaşamı savunduğumuzu duyuruyoruz. Göçmenleri hedef gösterenlerle, LGBTİ+'ları hedef gösteren aklın aynı olduğunu biliyoruz. Sınırsız, sınıfsız, cinsiyetsiz bir dünyanın hayaliyle bugün sokaklardayız.

'MÜLTECİ LUBUNYALAR ONURUMUZDUR'

Devletin ve devlet gücüyle hareket eden paramiliter çetelerin hedef göstermelerine, nefret kampanyalarına karşı birbirimize ve direnişimize sahip çıkıyoruz.

LGBTİ+ düşmanlığının sadece bu topraklara özgü olmadığını biliyoruz. İki gün önce Oslo'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden LGBTİ+'ları anıyor, mücadelemizin ve dayanışmamızın sınır tanımadığını hatırlatıyoruz.

Kaybettiğimiz dostlarımızın, her yerde direnen lubunyaların sesleri kulaklarımızda, enerjileri coşkumuzda, cesaretleri direnişimizde. Her birimiz her birimize güç oluyoruz, birlikte güçlüyüz. Gücümüzü direnişimizden alıyoruz, direnmeye devam ediyoruz. Bizler her yıl Haziran ayının son haftasında sokaklarda onurunu ve var oluşunu kutlayan LGBTİ+'lar olarak mücadelemizdeki ısrarımız, yarına duyduğumuz umut, birbirimizden aldığımız cesaret ve dayanışmayla buradayız. Vardık, varız, varolacağız!"

AVUKATLAR İÇERİ ALINMIYOR

Gözaltına alınan ve Vatan Emniyet Müdürliğü'nde bulunan yurttaşların avukatlarıyla görüşmesi engelleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde müvekkilleriyle görüşmek için binaya girmek için saat 17.00’den beri bekleyen avukatlar, polislerin girişleri engellemesi üzerine tutanak tuttu. Avukatlar, polise kanuna aykırı davrandıklarını hatırlattıktan sonra yetkililerden yazılı “Talimat var” cevabı aldıklarını bildirdi. Söz konusu durumun yazılı olarak bildirilmesini isteyen avukatlara polis yanıt vermedi.

En az 150 kişinin gözaltında olduğunu söyleyen avukatlar, gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içindeki gözaltı otobüslerinde tutulduğunu ve hasta yurttaşların ilaçlara erişemediğini aktardı. Polislerin, gözaltına alınan yurttaşların isim listelerini avukatlarla paylaşmadığı da belirtildi.

Yetkililer, Onur Yürüyüşü'ne katılan yurttaşların "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten" gözaltına alındığını açıkladı.

Yurttaşların ifadeleri alındıktan sonra salıverilmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağını duyurulmuştu.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Onur Yürüyüşü Komitesi, "20. İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü" için 26 Haziran Pazar günü saat 17.00’de Sıraselviler Caddesi'nde yapılacak basın açıklamasına destek çağrısı yapmıştı.