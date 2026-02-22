Tanışma uygulamalarında cinsel şantaj ağı: Sanal tuzak

Dolandırıcılar sosyal medya ve arkadaşlık platformlarındaki kişilerle kısa süreli sohbetin ardından karşı tarafın güvenini kazanarak cinsel içerikli görüntüler talep ediyor. Daha sonra bu görüntüleri aile bireylerine ve iş çevresine göndermekle tehdit ederek para istiyor. Son dönemde benzer vakalarda artış yaşandığı belirtilirken, mağdurlar hem maddi hem psikolojik baskı altına alınıyor.

Bu yöntemin mağdurlarından T.G., yaşadıklarını gazetemize anlattı. Sürecin ilk etapta sıradan bir tanışma gibi başladığını belirten T.G., karşı tarafın kısa sürede güven kazanmaya yönelik bir tutum sergilediğini söyledi.

Sohbetin zamanla daha özel alana taşındığını aktaran T.G., karşı tarafın önce kendi cinsel içerikli görüntüsünü gönderdiğini, ardından benzer fotoğraf talep ettiğini anlattı. “O an bunun tuzak olduğunu düşünmedim. Normal flört süreci gibi ilerliyordu” ifadelerini kullandı.

Ancak kısa süre sonra üslubun değiştiğini belirten T.G., tehdit mesajlarının art arda geldiğini söyledi. “Bir anda tavrı sertleşti. Görüntüleri aileme ve iş arkadaşlarıma göndereceğini söyledi. Yaptığım işi ve konumumu biliyordu. Özellikle mesleğim üzerinden baskı kurmaya çalıştı” diye konuştu.

T.G., “Ailemin numarasına ‘panel’ diye bilinen yasadışı yöntemle ulaştıklarını söylediler. Gerçekten de aileme mesaj gönderildi” dedi. T.G., “İnsan o an mantıklı düşünemiyor. ‘Yeter ki yayımlanmasın’ duygusuna kapılıyor. Ancak ödeme yapıldığında taleplerin bitmediğini öğrendim” dedi.

Benzer bir durumla karşılaşanlara çağrıda bulunan T.G., “Kimse utanmasın. Bu organize bir yöntem. Ödeme yapmadan hukuki yollara başvurmak gerekiyor. Mesajları ve delilleri saklamak çok önemli” uyarısında bulundu.