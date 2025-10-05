Tanju Özcan’dan ‘Survivor Parkı’ teklifi: ‘Ben onun naklen yayın geliri ile neler yaparım’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı Tanıtımı ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugünün belediyenin doğum günü olduğunu ifade etti.

Bolu'nun, Türkiye’nin en eski 16 belediyesinden biri olduğunu bildiren Özcan, bu sebeple her 5 Ekim’de çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı. Özcan, şöyle konuştu:

"Belediyemizin 148’inci yaşında bizi onurlandırdığınız için teşekkür ederiz. Biz gerçekten çalışan belediyelerden bir tanesiyiz. Bolu’da, göreve geldiğimizde 600 kilometre civarında yol uzunluğu vardı, şimdi bin kilometreyi geçti bu, imar yolu uzunluklarını söylüyorum. Asfalt serimi konusunda Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden bir tanesiyiz. Biz toplam 6 buçuk yıl boyunca buradan Edirne’ye kadar yaklaşık 400 kilometrenin üstünde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çeken bir belediyeyiz. Sadece 2023 yılında 143 kilometre asfalt serimi gerçekleştiren bir belediyeyiz."

"VATANDAŞIN PARASINI KENDİ PARAMIZDAN DAHA CİMRİ KULLANDIK"

Özcan, göreve gelmelerinin ardından park sayısını 150'den 245’e, kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 10 metrekareden 24 metrekareye çıkarttıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bolu’da yapılan anketlerde ‘En büyük sorun nedir?’ sorusuna ‘Hiç sorun yok’ cevabı ilk sırada oluyor. Vatandaşın parasını kendi paramızdan daha cimri kullandık. Bizim dönemimizde hükümet bu kadar silkelemesine rağmen belediye çalışanlarının ücretleri bir gün gecikmedi. Bolu’da en düşük ücret, iki asgari ücretin altına hiçbir zaman düşmedi. Her zaman çalışanlarımız maaşlarını günü gününe aldı, almaya devam ediyorlar. Devlete borcumuz yok, sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na iki taksidimiz kaldı. O da bitince hiçbir borcumuz yok. Yani silkelemeye çalıştı da bizi çok fazla silkeleyemedi. Dimdik ayaktayız. Size gururla söylüyorum, ekonomik durumu en iyi olan belediyelerin başında geliyoruz. Şu anda 6,5 yıl boyunca bize ihtar dahi gönderen müteahhit olmadı. İşlerini yaptılar, titizlikle inceledik, hak edişlerini düzenlediler, ödemelerini yaptık. O yüzden bizim yaptığımız ihaleler gayet şeffaf, açık ve çok kırımlı gider ihaleler oluyor.

"AMACIMIZ ÖZ GELİRİMİZİ YÜZDE 60’IN ÜZERİNE ÇIKARTABİLMEK"

Tabii sosyal belediyeciliğe de ciddi anlamda önem verdik. Göreve geldiğimizde yaptığımız yardımların üç katına ulaştık hem gıda yardımında, hem ev eşyası yardımında. Engelli bireylerimiz bakımından Bolu’da kimse çıkıp ‘Benim tekerlekli sandalyeye ihtiyacım vardı, bunu temin edemedim’ diyemez. Bütün eksiklikleri tamamlamış durumdayız. Onun dışında Bolu’nun en büyük problemi olan pis su arıtma tesisi dahil Karadere suyuyla ilgili devasa tünel, Orman Bölge Müdürlüğü Binası, iş merkezi dahil parasal değeri çok fazla olan projelerimiz oldu. Bütçemizin ortalama yüzde 62’sini yatırıma ayıran bir belediyeyiz. Öz gelirimiz yüzde 55’in altına hiç düşmedi. Amacımız öz gelirimizi yüzde 60’ın üzerine çıkartabilmek. '6,5 yıl boyunca yaptığınız, gösterdiğiniz en büyük başarı nedir?' diye sorarsanız ekonomi.

‘Bu CHP’liler ekonomiyi yönetemez’ gibi bir algı oluşturmaya çalıştırıyorlar. Oysa o kadar başarılı belediye başkanlarımız var ki ben Bolu ile ilgili örnekler verince ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Biz ekonomik anlamda rekorlara imza atıyoruz. Sakın şaşırmayın, abartıyor da demeyin, her türlü incelemeye hazırız. 2009 yılında burayı AK Partili belediye başkanından devraldığımızda o zamanki kurla 44 milyon 807 bin dolar gelirimiz vardı. Borç ise 82 milyon 132 bin dolardı. Yani 100 liraya karşı 193 lira borcumuz vardı. Peki 2025 sonu itibariyle bu tablo ne olacak? 2025’in sonunda dolar kuru 42 lira olarak kalmaya devam ederse gelirini 95 milyon dolara çıkartmış bir belediye olacak. 82 milyon 132 bin dolar borcumuz vardı, bu borç da yıl sonunda 15 milyon 153 bin dolara düşecek.

"BİZ DOLAR BAZINDA 2019’DAN BU YANA YÜZDE 107 BÜYÜYEN BİR BELEDİYEYİZ"

Yani gelirimizin yüzde 16’sı kadar borcumuz olmuş olacak. Sayın Genel Başkanım sıkı durun, vereceğim rakam çok enteresan gelecek. Biz dolar bazında 2019’dan bu yana yüzde 107 büyüyen bir belediyeyiz. Maliye Bakanlığı’ndan randevu istiyorum sırf bunları anlatmak için, ısrarla vermiyor. Beceremiyorlar ama becerenlere de ‘Nasıl becerdiniz?’ diye sormuyorlar. Bugün açacağımız park bizim için çok önemli çünkü bölgenin en büyük parkı olacak. Burası 300 dönümün üzerinde bir alana kurulmuş olacak. Önümüzdeki yıl 29 Ekim’de hedefimiz iki etabı birden tamamlamak.

Adalar hariç bir gölet içinde su sporları yapılabilecek. Türkiye’de ilk kez bir adanın içerisinde konaklanabilecek. Türkiye’de belki ilk kez bir belediye adasında düğünler ve sosyal etkinlikler yapılabilecek. Hatta Macera Parkı ve Survivor Parkı da yer alacak. Survivor Parkı tamamlanınca CHP’den bir yarışmacı grubu milletvekillerimizden oluştursak, AK Partili milletvekillerine bir meydan okusak, onları burada bir yarıştırsak, değişik olmaz mı? Ben onun naklen yayın geliri ile neler yaparım. Biz Bolu’yu Ankara’da bir milletvekili ile temsil ediyorduk ama ilk yapılacak seçimlerde en az iki milletvekili ile olacak sizin yanınızda. Siz yeter ki bize sahip çıkmaya devam edin."