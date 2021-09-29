Tanju Özcan nikah kıyarken sığınmacıları hedef aldı: İpini koparan Türkiye'ye geliyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu nikahlarını kıydığı çifte, "Altı çocuk yapın bizi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin" diyerek sığınmacılara gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 15:18
Tanju Özcan nikah kıyarken sığınmacıları hedef aldı: İpini koparan Türkiye'ye geliyor
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Sığınmacılara yönelik ayrımcı uygulamalardan söz ederek gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir konuşmada da tepki çeken ifadeler kullandı.

Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu Serkan Üsküp ile Ahsen Koç'un nikah törenine katıldı.

6 ÇOCUK İSTEDİ

Genç çiftin nikahlarını kıyan Özcan, gelin ve damadı tebrik ettikten sonra çiftlere çocuk tavsiyesinde bulundu.

Özcan, nikah töreninde yaptığı konuşmada yine sığınmacıları hedef alarak, Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki. İpini koparan Türkiye'ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin" ifadelerini kullandı.


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