Tarama testini reddeden aile, bebekleri Down sendromlu doğunca dava açtı: Doktor 77 milyon lira tazminata mahkûm edildi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN), gebelikte ikili ve üçlü tarama testlerini yazılı olarak reddeden hastanın doğum sonrası açtığı davada, hekimin kusurlu bulunarak 77 milyon lira tazminata mahkum edildiğini belirterek, "Bu yanlış karardan ivedilikle dönülmesi, dosyanın kayıtlar ışığında yeniden ele alınması ve hekimin itibar hakkının geri verilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

HEKİMSEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki gebe hasta, hekim tarafından down sendromu açısından önerilen ikili ve üçlü tarama testlerini yaptırmak istemedi. Hastanın test istemediği epikriz raporuna doktor tarafından kaydedildi. Benzer durumlar gebeliğin 14. ve 17. haftalarında da yaşandı ve tüm beyanlar tıbbi kayıtlara geçti. Doğumdan sonra bebeğin down sendromlu olduğunun anlaşılması üzerine hasta, “gerekli testlerin yapılmadığı” iddiasıyla dava açarak tazminat talebinde bulundu.

Hastaya dair kayıtların hem hastanenin bilgi sisteminde hem de bakanlık veri havuzunda bulunduğunu aynı zamanda bilirkişi tarafından hekimin suçlanamayacağı yönünde görüş bildirilmesine rağmen, mahkeme tarafından hekimin 77 milyon lira tazminata mahkum edildiğini belirten Hekimsen, "Bu durum sadece ilgili hekimi değil, sağlık sisteminden faydalanan tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu kararı gören hekimlerimiz, hastanın tedaviyi reddetmesi ya da test istememesi durumunda bile ileride suçlanabilecekleri endişesini taşıyacaktır. Bu da hekimleri savunmacı tıbba iten, gereksiz tetkik ve işlemleri artıran, sonuçta tüm sağlık sistemini yoran ve hasta güvenini zedeleyen bir tabloya kapı aralar" açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu olayın kalıcı hale gelmesi halinde hem adalet duygusunun hem de sağlık hizmetlerinin sarsılacağını vurgulayan Hekimsen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle bu yanlış karardan ivedilikle dönülmesi, dosyanın kayıtlar ışığında yeniden ele alınması ve hekimin itibar hakkının geri verilmesi gerekmektedir. Hastanın özgür iradesine saygı duyan, bu iradeyi eksiksiz şekilde kayda geçiren hekimlerimiz suçlu değil, sistemin güvencesidir."