Tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü
Tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen 62 yaşındaki Hanım Ayşe Sönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'ın Kula ilçesinde, besihanenin teras katında tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen 62 yaşındaki Hanım Ayşe Sönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Olay, saat 12.30 sıralarında Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Hanım Ayşe Sönmez kendilerine ait besihanenin teras katında, kardeşi Kadriye Ç. ile tarhana sermek için çarşaf açtığı sırada geri geri yürürken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Sönmez, kardeşi Kadriye Ç. ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hanım Ayşe Sönmez yaşamını yitirdi.
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