Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıklamıştı: Yoğurdun içinden çıkan dikkat çekti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 371 firmaya ait 559 parti ürünü bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 371 firmaya ait 559 parti ürünü Bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna açıkladı.
Açıklanan listede, gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam bin 609 firmanın 3 bin 605 ürünü paylaşıldı.
YOĞURT VE PEYNİRDE NATAMİSİN
Yayınlanan listede, 150’yi aşkın peynir ve yoğurtta tespit edilen mevzuata aykırılıklar dikkat çekti. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen peynir ve yoğurtlarda “Natamisin” tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde Natamisin kullanımı kısıtlı…
Oda TV'de yer alan habere göre, A101 zincir marketlerde satılan “Cebel” markalı krem peyniri, kaşar peyniri ve süzme peyniri de “Natamisin” tespit edilen ürünler arasında yer aldı.
İşte “Natamisin” tespit edilen işletmeler:
KASAPTA DOMUZ RESTORANDA AT ETİ
Bakanlığın listesinde sadece peynir ve yoğurt değil, et ürünleri de yer aldı.
Yayınlanan listede ilk olarak et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor. Buna göre 18 farklı üründe tek tırnaklı eti ya da domuz eti tespit edildi. Aydın’ın Buharkent ilçesinde Aşçım Umut isimli işletmede et, kıyma ve pide iç malzemesinde domuz eti tespit edilirken, Ankara’nın Sincan ilçesindeki Öz Yenikent aile kasabında satılan sucukta domuz eti tespiti dikkat çekti. Bunun yanı sıra Çankırı’da Çiftçioğlu Pide Salonu’nda satılan kıymalı pide harcında tek tırnaklı eti, İzmir’in Menemen ilçesinde yer alan İzmir Et isimli işletmedeki dana sucukta tek tırnaklı eti, İstanbul Bakırköy’de yer alan Carousel AVM’de bulunan Efsane Kebap’Taki kasap köftede tek tırnaklı eti tespiti yer alıyor.
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