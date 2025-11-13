Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu... Uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Hırvatistan'a bakım için giden 2 yangın söndürme uçağından 1 tanesiyle telsiz irtibatı kesildi. Uçakta bulunan pilota ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yapılan duyuru şu şekilde:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

KAMUOYUNA DUYURU



UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçağın enkazına ulaşıldığını ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yumaklı şunları söyledi:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun"