Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan isyan etti: Kentimizi yok etmeyin!

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:37

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Sürecinde Paydaş Katılımı ve Bilgilendirilmesi toplantısına katıldı.

Tarsus Belediyesi meclis salonunda önceki gün düzenlenen toplantıda konuşan Bozdoğan, Mersin-Adana-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’yle kentin ikiye bölünmesini istemediklerini söyledi. Projeyle ilgili yerel yönetimlerin ve halkın fikirlerinin alınmadığını kaydeden Bozdoğan, konuyla ilgili defalarca Ankara’ya gidilmesine karşın tren hattının yer altından geçirilmesine sıcak bakılmamasına tepki gösterdi.

Bozdoğan şunları söyledi:



“Ne olacak Tarsus? Bu kent ikiye mi bölünecek? Tarsus, yarısının kuzeyde oturduğu, diğer yarısının alt tarafta işyerlerinin olduğu bir kent. Anket çalışması yapıldı, halk ısrarla şunu söyledi, ‘Bu kenti ikiye bölmeyin’. Defalarca Ankara’ya gittik, istediklerimizi anlattık, ‘bu kenti ikiye bölmeyin’ dedik. Sonuç yok. Artık gerekli yerlerden gerekli açıklamaların yapılmasını istiyoruz” dedi. Gerçekleştirilen projede yerel yönetimlerin ve yurttaşların dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Bozdoğan, “Bu kentin bir kültürü ve kimliği var. Burada paydaş diye anlatılan, halk ve yerel yönetimdir. Biz 2 yıldır bu proje için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sondaj çalışması, dron çekimleri aklınıza gelebilecek her türlü etüt çalışması gerçekleştirdik. Projeye ilişkin her muhatapla toplantılar yaptık, fikir belirttik. Tek bir cevap istedik. Tren yolu; viyadük mü olacak, alt yoldan mı geçecek? Gerekli cevabı alamıyoruz. 2.7 km’lik tren yolu projesinde kent ikiye bölünecek. Biz sonuç istiyoruz. Bu kapsamda yerel yönetimler ve halk dinlenmelidir. Tarsus 10 bin yıllık bir kent. Kentimizi bu tren projesi ile yani 2.7 km ile yok etmeyin."