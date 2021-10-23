Tarsus Belediyesi, 'Et Market'te halka ucuz et satacak
Büyük ilgi gören Belediye'nin açtığı markette dana tranç 70 TL, antrikot 75 TL, bonfile 85 TL, bütün piliç 19 TL, kuzu kemiksiz 58.50 TL, kuzu kıyma 54.50 TL, piliç kanat 29 TL.
Tarsus Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Et Market”i açtı. Daha önce süt ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğu Halk Market’i açarak üreticiyle tüketiciyi aracısız olarak buluşturan Tarsus Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Tarsus Belediyesi’nin halk marketleri sayesinde süt ve ürünlerini hijyen endişesi olmadan ucuza alan Tarsuslular, bundan sonra et ürünlerini de Et Market’ten hijyen endişesi olmadan piyasanın daha altında fiyatlarla alacak.
Et Market’in hizmete alınması nedeniyle yapılan törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Bu kent zehirsiz mutfağa kavuşmak zorunda dedik. Tarımla ilgili yatırımlarımızı o şekilde yaptık. Halkın mutlaka ucuz et yemesini ve sağlıklı beslenmesini istiyoruz” dedi.
Et Market’te piyasanın altında fiyatlarla et satılacağını, bunun yanı sıra Tarsuslularla dayanışma göstererek askıda et uygulamasını da başlatacaklarını kaydeden başkan Bozdoğan, “Yoksul bir ailem vardı. Bazen annem 250 gram et parası verirdi. Utanırdım. Abime söylerdim. Ya bu eti sen al. 250 gram eti. Ben senin bisikletini temizleyeyim derdim. Abim gider eti alırdı. Ben bisikletini temizlerdim. Anneme de eti götürürdüm. Söyleyemezdim çok utandığımı. Buradaki arkadaşlara da ilk onu söyledim. 250 gram eti 13 liradan satacaksınız dedim. Parası olmayana da eti vereceksiniz. Askıda etten mutlaka vereceksiniz. Çünkü buna ihtiyacı olan insanlarımız var” ifadelerini kullandı.
‘HALK ARKAMDA’
Başkan Bozdoğan, “Burada en büyük dayanağım Tarsus halkı. Her zaman arkamdalar. Kendi içimden yıkmaya çalışan insanlar da olsa da nasıl çalıştığımızı gören Tarsus halkının verdiği inanılmaz güç, inanılmaz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
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