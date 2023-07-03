Tartıştığı 80 yaşındaki babasını bıçakladı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 80 yaşındaki babasını bıçakla ağır yaralayan oğul gözaltına alındı.
Geriş köyü Salihoğlu Mahallesi’nde, aralarında eskiye dayalı husumet olan Baba N.K. (80) ile oğlu O.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Oğlu tarafından yaralanan baba N.K. yerde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba N.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba bir süre sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli oğul O.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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