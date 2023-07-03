Tartıştığı 80 yaşındaki babasını bıçakladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 80 yaşındaki babasını bıçakla ağır yaralayan oğul gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 06:50
Tartıştığı 80 yaşındaki babasını bıçakladı
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Geriş köyü Salihoğlu Mahallesi’nde, aralarında eskiye dayalı husumet olan Baba N.K. (80) ile oğlu O.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Oğlu tarafından yaralanan baba N.K. yerde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba N.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba bir süre sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli oğul O.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ambulans zonguldak

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