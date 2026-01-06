‘Taşıdığı’ zeytinler yetmedi, santrala ek olarak kurulacak GES’le sıra tarlalara geldi: Akbelen’de toprak mücadelesi

Daha önce Hüsamlar köyünde işle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı alan şirket, bu projelerde kapasiteleri artıracak. Daha önce Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği projelerde bakanlık nihai karar verildiğini duyurdu. Buna göre onay aşamasını tamamlayan ve yakın zamanda duyurusu yapılacak projeyle tarım arazileri tehlikeye girecek. İki farklı alan için ÇED başvurusu yapan şirket, birinci projeyle 47 bin 560 adet güneş panelli kapasitesine 12 bin 96 adet panel daha ekleyecek.

Bu şekilde 38.24 hektarlık alana 59 bin 656 güneş paneli konacak. Henüz 47 bin 560 adet paneli de yerleştirmeyen şirket, izin süreçlerinin ardından inşaata başlayacak. Proje için 97 milyon 724 bin TL harcanacak.

İkinci projeyle ise ÇED olumlu kararı alınan 29 bin 584 panele, 7 bin 536 adet daha eklenecek. Bu araziler de tarla ve çalılık vasfında bulunuyor. 60 milyon 843 bin TL harcanacak olan projeyle alan da 17.2 hektardan 23.91 hektara büyüyecek. Şirket GES’lerle sağlayacağı enerjiyi Kemerköy Termik Santralı’na ek kaynak olarak kullanacak.

DİRENİŞ SÜRÜYOR

YK Enerji’ye karşı doğalarını ve geçim kaynaklarını korumak isteyen yurttaşlar, mücadelelerini sürdürüyor. Meclis’ten geçen ve zeytinliklerin madene çevirecek yasanın ardından İkizköy’de zeytin “sökümleri” başladı. Yurttaşların ve uzmanların sökülen zeytin ağaçlarının kolay kolay tutmayacağını söylemelerine karşın şirket yetkileri dinlemedi. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, acil kamulaştırma için çalışmaların başladığını duyurdu.