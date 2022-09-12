Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği yavru köpeği tüfekle katletti

Adana’da bir kişi, tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği yavru köpeği tüfekle vurarak öldürdü.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 22:43
Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği yavru köpeği tüfekle katletti
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Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir kişi, yavru köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Köpeği gören yurttaşlar güvenlik kamerası kayıtlarını polis ekiplerine teslim etti. Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlının tavuklarına zarar verdiği için köpeğe ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.


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