TBMM'de HSK'ye üye seçimi için alt komisyon kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi için komisyon kuruldu.

Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı.

Özbudun, TBMM tarafından HSK'ye, avukatlar ile nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından bir üye seçileceğini hatırlattı.

HSK üyeliği için 31 kişinin başvuru yaptığını bildiren Özbudun, başvuru yapanlardan 7'sinin öğretim üyesi, 24'ünün de avukat olduğunu belirtti.

3 ADAY BELİRLENECEK

TBMM Başkanlığının başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyona gönderdiğini ifade eden Özbudun, Genel Kurulca seçilecek bir üyelik için Karma Komisyonca 3 adayın belirleneceğini aktardı.

Yapılan görüşmelerin ardından AKP milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle, 5 kişiden oluşan alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan seçildi.

Aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, çalışmalarını 21 Ekim Salı günü saat 15.00'e kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığı'na sunacak.

Karma Komisyon 23 Ekim Perşembe günü toplanarak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek bir üyenin 3 katı adayı belirleyecek.